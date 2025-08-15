Una mujer de 47 años fue asesinada delante de su hijo, un adolescente de 15, durante un intento de robo en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza. Tres delincuentes quisieron asaltarla y llevarse su camioneta cuando estaba estacionada esperando a que su hija saliera de clases, pero no llegó a bajarse y le dispararon. El caso ya tiene dos sospechosos detenidos y a otro prófugo.

La víctima fue identificada como Rita Mabel Suárez, que había detenido su vehículo en la esquina de las calles Juan Florio y Miró, mientras esperaba a que su hija terminara una clase particular. Su otro hijo, en tanto, estaba en el asiento trasero cuando fueron sorprendidos por tres ladrones que quisieron subirse al rodado, una Renault Sandero Stepway.

Cuatro motochorros mataron a una joven e hirieron a su hermana policía en un intento de robo

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La mujer quedó inmovilizada por la situación, que se produjo por la tarde de este jueves. Como no bajó del auto al instante, hubo un forcejeo y uno de los delincuentes sacó un arma y abrió fuego: la bala atravesó el vidrio y le impactó en el hombro.

Los delincuentes se dieron a la fuga y el menor empezó a pedir ayuda a los gritos. "¡Hijos de p... nos arruinaron la vida! ¡Ayuda, ayuda! ¡Mi mamá!“, fueron algunas de las frases que escucharon los vecinos. Una mujer que estaba dentro de su casa se acercó para asistir a las víctimas del asalto y notó que Rita estaba gravemente herida a la altura de su hombro izquierdo.

"Ella estaba adentro del auto, de costado, no llegó ni siquiera a sacarse el cinturón de seguridad“, señaló la testigo en declaraciones al canal TN. En esa línea, criticó el accionar de las autoridades y aseguró que, a pesar de que llamaron a la Policía y las ambulancias, tardaron en llegar y un hombre la cargó en su camioneta para llevarla a un centro de salud cercano.

De esta manera, la mujer fue trasladada a la Clínica Cruz Celeste, ubicada en esa localidad de La Matanza, donde los médicos le realizaron maniobras para reanimarla pero poco después confirmaron su muerte.

Crimen en La Matanza: cómo cayeron los acusados

Tras la denuncia, inició una investigación para dar con el paradero de los responsables de la muerte de Rita. Otra mujer dio precisiones sobre cómo estaban vestidos los ladrones y la Policía pudo detectarlos al analizar las cámaras de seguridad de la zona, ya que las imágenes del hecho quedaron captadas por uno de los dispositivos.

La pista clave que selló el destino de los acusados vino de un supermercado chino que se encuentra a seis cuadras de la zona en la que le dispararon a la mujer. El fiscal a cargo del caso, Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, descubrió que después de balear a Suárez fueron a comprar un agua y utilizaron una billetera virtual.

Poco después, usaron el mismo método de pago para tomar un remis en una agencia del barrio para ir a la localidad de Rafael Castillo. El primero que abonó fue un menor, identificado como Máximo L., mientras que el segundo fue un joven llamado Alex M., que tiene 19 años.

El remisero destacó este dato y cuando la Policía obtuvo su imagen mediante los datos del RENAPER (Registro Nacional de las Personas), el conductor lo reconoció como uno de los que estaban a bordo del auto. Al confirmarse la información, el fiscal ordenó un procedimiento de urgencia en su domicilio, donde efectivos de la Policía Bonaerense lo captura inmediatamente.

Según el parte policial, el sospechoso llevaba la misma ropa que tenía al momento en que se produjo el robo y homicidio de la mujer. Por otra parte, en el allanamiento los agentes pudieron identificar al tercer involucrado, pero se preserva su identidad porque también se trata de otro menor de edad.

En la casa allanada, además se secuestraron prendas de vestir que estaban manchadas con sangre, el arma que habría utilizado en el crimen -una Bersa calibre 38-, y 50 municiones. Actualmente, la investigación sigue su curso para encontrar a Máximo L., que continúa prófugo.

FP / Gi