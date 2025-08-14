Quién era Esmeralda Bustamante, la joven brutalmente asesinada por intentar defender a su hermana de 4 motochorros

Esmeralda Bustamante, una mujer de apenas 23 años, apasionada por las motos y el fútbol, perdió la vida en La Matanza, el pasado miércoles 23 de agosto, cuando se movilizaba junto a su hermana Emilce en una Honda Tornado XR250 y recibió un balazo en el pecho al intentar evitar que cuatro motochorros le quitaran el rodado.

Hija de padres paraguayos, la joven era muy apreciada por sus amigos y su entorno familiar. En diálogo con Clarín, sus parientes en Argentina y Paraguay dijeron que era trabajadora, muy cariñosa y buena. Su amiga Carolina declaró: “Le gustaba el fútbol y las motos. Entrenábamos juntas”.

En sus redes sociales, la joven solía fotografiarse con una moto Corven Triax blanca, que tiene un estilo similar a la Honda Tornado que le quisieron quitar a ella y su hermana el miércoles pasado.

Derlis, uno de los primos paraguayos de la joven, escribió en sus redes sociales: “Descansa, prima. Que injusta la vida que personas tan buenas tengan que terminar en manos de miserables”. El hombre le reveló a Clarín que el mes pasado la familia perdió a Tomás Bustamante, tío de Esmeralda, que fue asesinado a cuchillazos por un hombre con el que discutió. Tras cometer el crimen, el agresor huyó a caballo. Este delito ocurrió en Otamendi al 1500, en Pontevedra, partido de Morón, cerca de González Catán.

Cómo fue el asesinato de Esmeralda Bustamante

Todo sucedió la tarde del miércoles 13 de agosto, en Carcarañá y Ruta 21, Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza. La secuencia del robo quedó registrada por una cámara de seguridad. En el video puede verse como Emilce detiene su moto en la vereda y los cuatro asaltantes aprovechan para acercarse. Esmeralda se bajó y trató de alejarse del rodado, mientras que su hermana, que conducía el vehículo, comenzó a forcejear con los delincuentes.

En la pelea, la moto cayó al piso y Esmeralda se acercó. En ese instante, uno de los ladrones le tiró a Emilce, que se tomó la mano. Entonces su hermana se puso delante suyo, para protegerla, y el delincuente le disparó, a quemarropa, en medio del pecho. .

Los vecinos salieron a ver qué ocurría y encontraron a las dos jóvenes baleadas en el piso, con la moto tirada a un costado. Pocos minutos después, una ambulancia de Acción Médica llevó a las dos hermanas a la clínica privada Catán, donde intentaron reanimar a Esmeralda, pero la joven no pudo recuperarse del impacto de la bala y falleció. Su hermana fue asistida por la herida que sufrió en el brazo y ya se encuentra fuera de peligro.

El caso está en manos del fiscal Carlos Arribas, de la UFI Temática de Homicidios del Departamento Judicial La Matanza. Hasta ahora, los cuatro sospechosos no pudieron ser identificados.

En las redes sociales, diferentes grupos de La Matanza viralizaron fotos de las cámaras de seguridad, ofreciendo recompensas de hasta 100 dólares por cualquier dato que se aporte sobre ellos.

La Matanza tiene la tasa más alta de homicidios de toda la Provincia de Buenos Aires

De acuerdo al último Informe de Homicidios publicado por la Procuración de la Corte bonaerense, en 2024 hubo 143 crímenes (que provocaron 155 víctimas) en La Matanza, 8 más que el año anterior, lo que llevó la tasa de homicidios a 8,11 cada 100.000 habitantes, la más alta de la provincia de Buenos Aires.

El promedio del Conurbano y Mar del Plata es de 5,58, y el de la Provincia de 4,76.

