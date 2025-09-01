El juicio por el crimen de León Ehydrian Aquino está cerca de llegar a su fin. Este viernes, la Fiscalía pidió prisión perpetua para su madre y su padrastro, acusados de golpear y torturar con agujas hasta provocar la muerte del bebé de un año, ocurrida en 2021 en Berazategui. Antes de finalizar la audiencia, los imputados hicieron uso de sus últimas palabras, se declararon "inocentes" y expresaron que "no buscaron" matar al niño.

En sus alegatos, la fiscal María de los Ángeles Attarian Mena señaló que el pequeño padeció un "sufrimiento innecesario" y que tras su fallecimiento se encontró una aguja de tejer clavada en su espalda, que estuvo alojada varias semanas y le generó una infección generalizada. Entre otros detalles, indicó que además presentaba hematomas, mordeduras y pinchazos en distintas partes del cuerpo.

La funcionaria judicial apuntó contra la madre de la víctima, Yesica del Carmen Aquino (36), y la pareja de ella, Roberto Carlos Fernández (31), imputados como coautores "homicidio calificado por alevosía y ensañamiento", y que en el caso de la mujer también está agravado por el vínculo. “Todo sucedió en un ambiente donde había muchas criaturas”, añadió al decir que los hermanos de León también sufrían maltrato.

"Son seis hermanos pero había un ensañamiento especial con el bebé. Le pinchaban los dedos de las manos, en las yemas y también en los pies", puntualizó. Los hechos habrían tenido lugar en su casa de la zona de Villa Mitre, partido de Berazategui, y tras un episodio Yesica lo llevó al Hospital El Cruce, en Florencio Varela, donde le dijo a los médicos que supuestamente se había "ahogado con leche".

Días después, el 23 de septiembre de 2021, se confirmó la muerte de León. Los informes señalaron golpes recientes y antiguos, mordeduras en el cuello compatibles con la arcada dental de la mamá del chico y la mencionada aguja, de unos 2,5 centímetros, que estaba oxidada y quedó "clavada en su espaldita no menos de un mes".

Attarian Mena contó que expediente incorporó testimonios de dos de los hermanos de León, que declararon en cámara Gesell, y que uno de los chicos no pudo hablar porque sufrió un bloqueo emocional. “Muchos vecinos escuchaban y veían al bebé golpeado. A los niños les pegaban con palos, les tiraban agua fría, les ponían pimienta en la comida", precisó la representante del Ministerio Público.

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Quilmes, la fiscal pidió la prisión perpetua para ambos. Por el otro lado, los defensores oficiales de Aquino y Fernández solicitaron que sean absueltos al plantear diferentes argumentos, como que no habría sido demostrado en el debate "la acción llevada a cabo por Yesica para darle muerte a su hijo ni el dolo; tampoco la omisión" y que los moretones que tenía serían por las operaciones a las que fue sometido.

Muerte de León: Las últimas palabras de su madre

El debate por el caso de León comenzó el miércoles 27 de agosto y este viernes se realizó la última jornada antes de que los jueces Cecilia Maffei, Fernando Celesia y Julia Rutigliano realicen un cuarto intermedio para deliberar. La lectura del veredicto será este jueves 4 de septiembre al mediodía.

En la última jornada, la mujer de 36 años pidió declarar. “Amo a mis hijos. No fui una buena madre, hice lo que pude. No busqué la muerte de uno de ellos", manifestó frente a los magistrados.

Acerca de las mordidas encontradas en el cuerpo de su hijo, añadió: "Si tomaba alcohol y los mordí un poco más fuerte alguna vez. Puede ser que haya tomado de más y haya mordido más fuerte, pero fue un simple juego". En ese sentido, concluyó: "No fue un asesinato, no maté a mi hijo”.

Su pareja, por su parte, también insistió en su inocencia y negó las acusaciones. “No soy el monstruo que dicen que soy y nunca maltraté a los chicos, siempre los traté lo mejor que pude y soy inocente”, señaló Fernández, de acuerdo a lo consignado por el medio Clarín.

Los acusados fueron retirados de la sala y adelantaron que no estarán presentes en el reciento cuando los jueces den a conocer el fallo. Por otro lado, Ayelén, tía de León que venía denunciando los abusos y las situaciones de violencia hace tiempo, pidió que ambos sean condenados a la pena máxima: "Que ninguno salga con excusas ni culpen al otro. Los dos saben bien lo que hicieron”.

