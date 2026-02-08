Asesinaron a un exfutbolista del ascenso en Rafael Castillo y el principal sospechoso es su hermano

Un exfutbolista del club Almirante Brown fue asesinado por heridas de una botella de vidrio rota tras una pelea. El principal sospechoso es uno de sus hermanos quien, por el momento, se encuentra prófugo.

La víctima fue Lucas Ignacio Pires, quien se trenzó en medio de la calle en una discusión que escaló a agresión física. El hecho ocurrió durante este viernes en la localidad de Rafael Castillo.

El exjugador de La Fragata ingresó al Hospital Néstor Kirchner con una herida de arma blanca en su antebrazo derecho. Llegó acompañado por su cuñado, que relató a los efectivos de la Comisaría 2da Sur la secuencia que había sucedido minutos antes.

Luego de ser asistido por los médicos, Pires, de 29 años y oriundo de González Catán, falleció debido a la gravedad de la herida. Según fuentes del caso, el filo del vidrio le habría cortado una arteria.

Las causas que desencadenaron la pelea aún se desconocen, mientras los investigadores esperan novedades en las próximas horas sobre el fugitivo, un hombre con antecedentes penales. El sospechoso es hermano del exjugador que militó en el Ascenso entre 2015 y 2016, con la camiseta aurinegra.

El caso quedó en manos del fiscal Adrián Arribas, de la Unidad de Homicidios de La Matanza. Arribas fue responsable también del esclarecimiento del triple crimen ocurrido en Florencio Varela.

Tras la noticia de su fallecimiento, la institución deportiva publicó en su cuenta oficial un mensaje de despedida. “El club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos”, comenzó el comunicado.

Un magazine deportivo dedicado a la pasión del fútbol del Ascenso, Bote a Tierra, destacó que el exdelantero jugó ocho partidos para el Mirasol y que convirtió un gol ante Brown de Adrogué. Al mismo tiempo, recordó que sus primos y su hermano Omar Pires también jugaron en el club de Isidro Casanova.