El exjuez Walter Bento fue condenado a 18 años de prisión por corrupción

El exjuez federal Walter Bento recibió una condena de 18 años de prisión tras un proceso judicial sin precedentes en Mendoza. El Ministerio Público Fiscal logró acreditar su responsabilidad como líder de una red delictiva dentro del Poder Judicial.

Bento fue hallado culpable de delitos graves, como asociación ilícita, cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Además de la reclusión, el tribunal le impuso una inhabilitación perpetua para ejercer cualquier cargo público.

La sentencia incluyó una multa económica de $ 540 millones para el exmagistrado. Las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá Rivas y María Carolina Pereyra ordenaron también el decomiso de casi todos sus bienes.

El fallo ratificó que Bento diseñó y supervisó maniobras para blanquear dinero y canalizar fondos ilícitos hacia su núcleo familiar. Según las magistradas, el exjuez utilizó sus conocimientos legales para planificar transferencias y donaciones cruzadas.

La condena alcanzó también a su círculo familiar por delitos patrimoniales vinculados a la causa. Su esposa, Marta Boiza, recibió una pena de seis años de cárcel, mientras que su hijo Nahuel fue sentenciado a cinco años de prisión.

A pesar de las penas recibidas, tanto la esposa como el hijo del exjuez permanecerán en libertad por el momento. Por su parte, Walter Bento continuará cumpliendo su detención en la cárcel federal ubicada en la zona de Cacheuta.

La investigación determinó que la asociación ilícita operaba desde 2007 otorgando beneficios procesales a cambio de coimas. Los detenidos accedían a libertades o sobreseimientos mediante el pago de dólares, vehículos e inmuebles.

El camino hacia esta sentencia incluyó la destitución de Bento por parte del Jurado de Enjuiciamiento en noviembre de 2023. En aquel momento, fue apartado de su cargo en el Juzgado Federal N°1 por mal desempeño en sus funciones.

Finalmente, el tribunal aceptó el planteo de la fiscalía sobre la gravedad de que estos hechos ocurrieran en la Justicia. El decomiso de bienes afectó parte del patrimonio familiar, salvo su vivienda particular y un vehículo.

El caso. Los investigadores constataron que desde 2007 existía una asociación ilícita que concedía la libertad a detenidos o imputados y reducía medidas coercitivas a cambio de vehículos, coimas en dólares e inmuebles, por lo que la impunidad se garantizaba a través de las resoluciones que establecían faltas de mérito, sobreseimientos o modificaciones en las carátulas de las causas.

El 8 de noviembre de 2023, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituyó a Bento como titular del Juzgado Federal N°1 de Mendoza por “mal desempeño en sus funciones”, mientras estaba detenido en la cárcel de Cacheuta con prisión preventiva.