En dos operativos incautan unas 500 dosis de cocaína y marihuana

Dos investigaciones de la Policía de la Ciudad permitieron la captura de cinco delincuentes y el secuestro de más de 500 dosis de droga. El operativo principal desmanteló un hotel de la calle Luis Sáenz Peña al 1300 que funcionaba como centro de fraccionamiento para abastecer al mismo barrio del sur porteño y en los bosques de Palermo.

Decomisos. También se incautó dinero en efectivo, un arma lista para usar, y hubo cinco detenidos. | cedoc
Cinco detenidos, más de medio millar de dosis de cocaína y marihuana secuestradas, un revólver incautado y un hotel clausurado fue el resultado de dos allanamientos de la Policía de la Ciudad en Constitución y Nueva Pompeya en el marco de la lucha contra el narcomenudeo.

Se trata de dos investigaciones que comenzaron en agosto y diciembre del año pasado a cargo de la División Investigaciones Antidrogas Zonas Norte y Sur de la Policía de la Ciudad, con la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones vinculadas a Delitos con Estupefacientes (Ufeide), cargo de Cecilia Amil Martin.

Uno de los allanamientos se desarrolló en un hotel de la calle Presidente Luis Sáenz Peña al 1700, que ya había sido clausurado anteriormente. Luego del procedimiento la Agencia Gubernamental de Control (AGC) pegó una nueva faja.

En el marco de la investigación que se inició en agosto pasado, los pesquizas detectaron que se distribuía droga en el barrio de Constitución y en los bosques de Palermo.

Entre los seguimientos y datos destacados que se analizaron, fue la cantidad de bolsas de supermercado que entraban al hotel, que luego fueron incautadas, que se destinaba para el fraccionamiento de los estupefacientes.

Con el trabajo de la División Perros, en cuatro habitaciones fueron hallados 527 envoltorios con cocaína más dos bolsas con piedras de la misma droga, que sumadas daban 240 gramos. También se secuestró una balanza de precisión, bolsas cortadas y preparadas, y 310 mil pesos.

Por otra parte, y oculto en un espacio común, los oficiales incautaron un revólver Smith & Wesson calibre 357, con seis balas en el cargador listo para ser utilizado.

Un hombre, recepcionista del hotel y residente en el lugar, y dos mujeres, una de ellas argentina y otra dominicana, fueron detenidos.

En Nueva Pompeya. El otro procedimiento se realizó en una vivienda de Ancaste al 3300, en Nueva Pompeya, a partir de una investigación policial en diciembre último.

Los trabajos de campo revelaron que era una vivienda donde se comercializaba droga, y durante el allanamiento los oficiales de la Zona Sur de la División Investigación Antidrogas hallaron 35 dosis y una piedra de cocaína, un envoltorio y una planta de marihuana, además de una tijera con restos de cocaína y 18 mil pesos.

Dos hombres, ambos argentinos mayores, fueron detenidos en el lugar.

Los allanamientos solicitados por la Ufeide fueron ordenados por los juzgados en lo Penal, Contravencional y de Faltas 12, a cargo de Gonzalo Segundo Rúa, y 21, de Paula Virginia Gelvez Núñez.

