Puerto Madero: encontraron un cuerpo flotando y se investiga su identidad

Un hombre fue hallado sin vida flotando en Puerto Madero, a la altura de Pierina Dealessi al 1500, Dique 2. Tenía un golpe en la cabeza pero aún se desconoce su nombre.

Según informaron fuentes oficiales, un corredor que circulaba por la zona fue quien dio aviso a la Policía de la Ciudad que tomó intervención cerca de las 11 de la mañana de este sábado 7.

Se supo que la persona fallecida tenia un golpe en la cabeza que podría ser el causante de su muerte, pero los datos no están confirmados aún.

Tras más de dos horas de trabajos en la zona, donde se cortó el paso a transeúntes, el cuerpo finalmente fue rescatado por personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA), que ya se encontraba en el sitio al momento de la llegada de los servicios de emergencia.

Se dio intervención a la Unidad Criminalística quien deberá determinar las circunstancias y causales del fallecimiento. El caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°37, a cargo de la jueza María Galetti. La fiscalía en lo criminal y correccional N° 19, a cargo de Andrea Capaldo dará intervención en el hecho.

El escrito oficial explicó: “Durante patrulla jurisdiccional en Dique N° 2, Puerto Madero, personal de Prefectura Buenos Aires a bordo de una moto de agua halló un cuerpo sin vida de un hombre de tez morena, aparentemente mayor de edad, flotando en el espejo de agua. Se aseguró el lugar y se aguardan directivas del funcionario judicial de turno”.

Se esperan en las próximas hora mas detalles de la causa de muerte, tras una autopsia. Sin embargo, según algunos testigos que trabajaron en la escena del hecho, el cuerpo presentaba un estado de descomposición avanzado y se encontraba hinchado. Esto podría demostrar que el cuerpo se encontraba sumergido hace un par de días y que, por los gases dentro del, habría salido a la superficie.

RG