Hallaron el cuerpo del hombre que este jueves por la mañana se lanzó desde el Puente de la Mujer, en Puerto Madero. El imprudente acto fue denunciado a las 6:03 de la mañana por testigos que presenciaron el suceso. Esto impulsó a que la Prefectura iniciara el rescate de manera inmediata.
Se desplegaron semirrígidos y personal especializado, como nadadores de rescate, y se contó con el apoyo de los bomberos, la policía y el SAME. Tras varias horas, se confirmó el fallecimiento del hombre y ahora se está intentando averiguar el motivo por el cual se arrojó al Dique 3.
Se informó que el cuerpo fue localizado “entre el segundo y el tercer flotín, desde Costanera hacia Puerto Madero, en el sector central del canal”. Al hombre se le calcula una edad de entre 30 y 35 años. Un dato peculiar es que la persona “se encontraba desnuda al momento del hallazgo”.
Rescate de película en Puerto Madero
Luego del procedimiento inicial de Prefectura, la continuidad del caso quedó a cargo de la Policía de la Ciudad.
