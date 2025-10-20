Luego de casi tres días de intensa búsqueda, personal de Prefectura Naval Argentina halló este domingo por la mañana el cuerpo de Máximo Benjamín Cerda, de 16 años, en el río Paraná. El adolescente había desaparecido el jueves pasado, tras caer de una canoa mientras se encontraba con un grupo de amigos en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.

El cuerpo del joven fue encontrado este domingo cerca de las 8:30, en las inmediaciones del Club Náutico de San Lorenzo, a la altura de calle San Luis y la ribera del Paraná.

El operativo de búsqueda incluyó la participación de Prefectura Naval, en coordinación con los Bomberos Voluntarios de San Lorenzo y la Unidad Regional XVII. El despliegue contó con rastrillajes, equipos de rastreo y buzos tácticos, que trabajaron durante varias jornadas para dar con el paradero del adolescente.

Según informaron testigos del hecho a medios locales, el jueves pasado, cerca de las 16, Máximo llegó a la costanera del río Paraná junto con un grupo de amigos. En la zona de las calles San Luis y Urquiza, los jóvenes se subieron a una canoa.

Personal de Prefectura halló el cadáver de Máximo Benjamín Cerda cerca de la toma de agua del Club Náutico de San Lorenzo, en Santa Fe.

Al ingresar al bote, el adolescente perdió el equilibrio y cayó al agua. Sus amigos intentaron rescatarlo, pero la intensa corriente lo arrastró rápidamente, sin que pudieran alcanzarlo.

Los amigos de la víctima dieron aviso de la caída al 911, que reportó el caso como una “emergencia náutica”. En ese instante, las autoridades iniciaron el operativo de búsqueda tanto por tierra como por agua.

Una segunda versión del hecho indica que el joven estaba caminando junto a sus amigos por la costanera del río cuando decidieron subirse sin permiso al bote de un pescador. El hombre les habría advertido que bajaran de inmediato, y en ese momento el chico, que no sabía nadar, trató de escapar, cayendo al agua.

Desde la tarde del jueves, Prefectura Naval y la Policía de Santa Fe coordinaron tareas de rastrillaje durante el día y parte de la noche. Las labores se suspendieron el viernes debido a malas condiciones climáticas, pero se reanudaron el sábado en las inmediaciones de la toma de agua del Club Náutico, donde finalmente fue hallado el cuerpo del joven. Esa zona ya registraba antecedentes de accidentes similares.

Tras el hallazgo, el cuerpo fue puesto a disposición del fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Ahora, la Fiscalía interviniente trabajará para determinar las causas de la muerte y los detalles previos a la caída del adolescente.

