Cientos de argentinos quedaron varados en Bolivia, como consecuencia de una crecida del río Bermejo provocada por las intensas lluvias que se reportaron en la zona durante el fin de semana. Muchos de los viajeros intentaban regresar antes de que el país vecino impusiera una serie de limitaciones debido a las elecciones presidenciales de este domingo.

El cierre este sábado del paso fronterizo por el puerto Chalanas, que conecta Aguas Blancas con Bermejo, provocó que cientos de argentinos y otros viajeros quedaran varados al intentar salir del país antes de la entrada en vigencia de las restricciones electorales en Bolivia.

El servicio de cruce funcionó con normalidad hasta poco después de las 9:30hs, cuando se comenzó a registrar un aumento repentino del nivel del agua y se forzó la suspensión inmediata del paso por seguridad. La restricción se mantendrá vigente hasta nuevo aviso y se le recomendó a la población no acercarse a la zona afectada.

El Tribuno indicó al respecto que el regreso de los argentinos afectados podría demorarse hasta el lunes, dado que este domingo rige una serie de limitaciones en Bolivia debido a sus elecciones presidenciales. Según trascendió, algunos habrían ingresado al país vecino por pasos fronterizos ilegales, por lo que deberían abonar multas para regresar.

"El que pasó y no volvió, se quedará hasta el lunes", advirtieron los responsables del control fronterizo sobre los viajeros que se encuentran varados actualmente. En este contexto, el sábado se permitieron viajes a Tarija hasta las 16hs y traslados en vehículos particulares hasta las 18hs, bajo responsabilidad de los conductores.

Debido a la jornada electoral de este domingo, en Bolivia estará prohibida la circulación de vehículos hasta las 18hs. Quien incumpla la medida deberá abonar una multa de hasta 500 bolivianos y podría sufrir el decomiso del vehículo utilizado para circular.

Según indicaron las autoridades del país vecino, habría más de 3.000 argentinos varados que no pudieron regresar luego de haber cruzado hacia Bolivia para realizar compras. Varios de ellos habrían optado por alojarse en hoteles de Bermejo, a la espera de que disminuya la crecida y se permita circular.

La Policía de Bolivia, en paralelo, comenzó a inspeccionar establecimientos de la región para detectar a aquellos extranjeros que hubieran ingresado al país de forma ilegal, los cuales podrían enfrentar diversas sanciones por no haber regularizado su situación migratoria.

AS/MU