Bolivia elige entre dos neoliberales para salir de la crisis que dejó el MAS

Bolivia llega a las urnas en medio de una crisis socioeconómica sin precedentes en las últimas cuatro décadas, y los dos candidatos habilitados para este crítico balotaje, Jorge “Tuto” Quirota y Rodrigo Paz, ofrecen propuestas de corte neoliberal para superarla.

Según la encuestadora IPSOS-Ciesmori, el contexto social esta signado por la desconfianza hacia las instituciones, la percepción de un sistema injusto y la demanda de un liderazgo fuerte que logre mejorar la calidad de vida del pueblo boliviano. Allí se insertaron las propuestas de derecha.

La debacle del MAS. El país atraviesa un contexto marcado por la descomposición del Movimiento al Socialismo (MAS), que goberno durante casi dos décadas. En 2006, la llegada de Evo Morales al poder inauguró una etapa de conducción indigenista y la proclamación del Estado Plurinacional, que integró bajo el paraguas estatal las diversas identidades originarias del territorio.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En el plano económico, su gobierno implementó el denominado modelo económico social productivo comunitario, basado en la inversión pública, la gestión estatal de los recursos naturales y el impulso de sectores productivos para sustituir importaciones.

Bajo este esquema, la pobreza moderada se redujo del 60% al 36%, y la extrema, del 38% al 11%. En 2020, tras el interregno de un año bajo un gobierno de facto, Luis Arce -exministro de Economía de Morales y artífice del llamado “milagro boliviano”- ganó las elecciones que lo llevaron al Palacio Quemado. Desde entonces, las diferencias se profundizaron hasta derivar en una fractura formal que devino en dos facciones: los “evistas”, fieles al expresidente, y los “arcistas”, que conformaron el Bloque Renovador, liderado por Grover García.

Tras meses de disputa, la justicia reconoció a García como presidente del MAS-IPSP, lo que llevó a Morales a abandonar el partido. En las elecciones de octubre, el MAS-IPSP obtuvo un magro resultado —apenas dos diputados—, mientras la campaña de voto en blanco impulsada por Morales (19%) también afectó a su antiguo protegido, Andrónico Rodríguez, quien bajo el sello Alianza Popular, consiguió ocho escaños.

El “milagro boliviano” en crisis. Entre 2006 y 2014, la exportación de gas natural hizo que Bolivia registre una de las tasas de crecimiento más altas de Sudamérica. La combinación de precios internacionales favorables, políticas fiscales expansivas y un fuerte control estatal sobre los recursos naturales permitió acumular reservas internacionales equivalentes al 40% del PBI, financiar obras de infraestructura y sostener una amplia red de programas sociales.

Sin embargo, esa bonanza encontró sus límites. El desplome de la industria hidrocarburífera, principal fuente de divisas desde 2014, provocó una caída sostenida de las exportaciones y un déficit fiscal creciente.

Hoy, con las reservas internacionales en mínimos históricos, la economía en recesión y una inflación que saltó del 1,9% en 2019 al 25% interanual, el “modelo boliviano” atraviesa su hora más crítica. El propio artífice de aquel “milagro”, Luis Arce, dejará el gobierno el próximo 8 de noviembre en medio de un creciente malestar social.

Sociedad. Datos de la encuestadora IPSOS-Ciesmori ofrecen una radiografía del país que hoy acude a las urnas: el 77% de la población percibe a la sociedad boliviana como fracturada, mientras que la desconfianza institucional se consolida como uno de los rasgos dominantes.

Un 63% de los consultados afirma que los partidos y políticos tradicionales “no representan a gente como ellos”, y un 60% considera que los expertos “no entienden la vida de las personas comunes”. Además, el 67% cree que Bolivia necesita un líder fuerte y disruptivo capaz de resolver los problemas estructurales del país.

Este último dato refleja no solo el desgaste de la dirigencia tradicional, sino también la expectativa de un cambio de rumbo profundo en un escenario de fatiga política y social.

Derecha. En este escenario llegaron a la segunda vuelta dos candidatos que plantean salidas disruptivas para la actual crisis boliviana. Ambos se ubican en la derecha del espectro político y comparten una orientación económica liberal, aunque difieren en el enfoque.

Jorge “Tuto” Quiroga propone un programa de shock y fuerte achique del Estado, con demanda de préstamos externos. Rodrigo Paz defiende una estrategia gradualista.

Según la encuestadora IPSOS-Ciesmori, Quiroga concentra el 47% de la intención de voto, frente al 39,3% de Paz. El Tribunal Supremo Electoral tiene previsto difundir los primeros resultados de la segunda vuelta a partir de las 22 horas.

El Congreso, en manos de la derecha

Los partidos de derecha serán mayoría en el próximo Congreso de Bolivia, donde la centroizquierda del MAS quedó diezmada en la primera vuelta electoral.

Los partidos de Rodrigo Paz y Jorge Quiroga controlarán el Senado y la cámara de diputados.

El poder cambiará de manos después de dos décadas de dominio aplastante en el Congreso por parte del Movimiento Al Socialismo (MAS), que lideraron Evo Morales y Luis Arce.

Ahora, cuatro partidos de derecha tendrán 119 diputados, de un total de 130, y la totalidad de los 36 senadores.

La principal bancada será la del Partido Demócrata Cristiano (PDC), cuyo candidato presidencial es Paz, con 49 diputados y 16 senadores.

La segunda fuerza será la coalición Libre, impulsada por Quiroga, con 39 escaños en la Cámara de Diputados y 12 en el Senado.

En medio de una severa crisis económica, debido a las políticas del MAS, los bolivianos castigaron en las urnas a la izquierda. La Alianza Popular, de los fieles al excandidato izquierdista Andrónico Rodríguez, obtuvo 8 diputados. Y el oficialista MAS, apenas dos.