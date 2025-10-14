Quién es Jorge “Tuto” Quiroga, el eterno rival de Evo Morales que promete liberalizar Bolivia

Tras las elecciones generales celebradas el 17 de agosto, Bolivia volverá a las urnas para definir en segunda vuelta al sucesor de Luis Arce, en el que después de dos décadas de gobiernos del partido Movimiento al Socialismo (MAS), la izquierda dejará el poder. Uno de los dos candidatos se trata de Jorge “Tuto” Quiroga, del Partido Libre, el eterno rival de Evo Morales que promete liberalizar el país, quien acumulo 26,8% en primera vuelta.

Esta será la primera vez en la historia del país que se realizará una segunda vuelta electoral, ya que ninguno de los candidatos alcanzó el 50% de los votos ni el 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo lugar, requisito necesario para ganar en primera instancia.

Nacido en Cochabamba en 1960, estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de Texas y obtuvo una maestría en Administración de Empresas. Inició su carrera en IBM antes de regresar a Bolivia en 1988, cuando se sumó a Acción Democrática Nacionalista (ADN), el partido fundado por Hugo Banzer.

Su ascenso político fue meteórico: en 1989 ya ocupaba un cargo en el Ministerio de Planeamiento y, en 1992, fue designado ministro de Finanzas durante el gobierno de Jaime Paz Zamora. En 1997, Banzer lo eligió como su vicepresidente, cargo que asumió a los 37 años, convirtiéndose en el más joven en la historia del país.

Cuatro años más tarde, la renuncia de Banzer por motivos de salud lo llevó a la Presidencia, gestión marcada por el “Plan Tuto", un programa de emergencia para generar empleo y por la continuidad de la erradicación de cultivos de coca. Quiroga fue mandatario de Bolivia por 12 meses, pero ahora está cerca de coronar su primera elección presidencial.

Tuvieron que pasar 24 años y dos candidaturas fallidas (2005 y 2014) para que Quiroga esté tan cerca de volver a la presidencia. Las encuestas lo dan como favorito para la segunda vuelta del domingo frente al aspirante de centroderecha Rodrigo Paz. En su primer intento, obtuvo 28% frente a los 9% que consiguió en 2014.

Tuto fue el más férreo opositor de Evo Morales, desde cuando el líder indígena era diputado hasta que se convirtió en presidente (2006-2019). Con el exmandatario -a quien promete poner preso en cumplimiento de una orden de aprehensión por un caso de presunta trata de personas- no guarda las formas: "SaCoDeFraCo": "SAqueador, COcalero-Chap, DEpravado, FRAudulento y Cobarde", le llama en sus redes sociales.

El candidato se define como un liberal que pondrá fin a 20 años de socialismo, y no solo en Bolivia. "Estoy enfrascado en la lucha por la democracia en mi país, en Venezuela, en Cuba", remarca. Asimismo, exhibe como "medallas de condecoración" la prohibición para entrar a Cuba en 2018 y a Venezuela en 2024, aliados de Morales.

De cuerpo delgado y cara de “monaguillo”, afirmó que realiza una vida deportiva. Corre casi a diario y ha escalado tres de los picos nevados más altos de Bolivia, según las imágenes que comparte en redes sociales donde es muy activo.

En la recta final de la campaña, Quiroga ha reconocido que duerme y come poco y recarga energía con chocolate. Ramiro Cavero, jefe del equipo económico, dice a la AFP que el candidato "es una persona que trabaja mucho, viendo los resultados que se deben conseguir", pero que sabe delegar.



