Corrientes: Prefectura se tiroteó en el río Uruguay con una banda de cuatreros brasileños en un "punto caliente" del abigeato

Un violento tiroteo se desató en aguas argentinas del río Uruguay, cuando una patrulla de la Prefectura Naval Argentina (PNA) fue atacada por presuntos cuatreros de origen brasileño en la ciudad correntina de Santo Tomé.

El enfrentamiento ocurrió a unos 20 kilómetros de la localidad, específicamente en la Isla Santa Lucía, frente a un establecimiento rural. Esta zona es considerada un "punto caliente" del abigeato en la provincia.

El ataque: de control de pesca a tiroteo con cuatreros

El altercado se inició cuando la patrulla de Prefectura se encontraba realizando tareas rutinarias de control y secuestro de redes de pesca prohibidas. En ese momento, fueron atacados a balazos por malvivientes que se desplazaban en al menos dos lanchas, con la presunción de que podría haber una tercera embarcación involucrada.

Los efectivos de la fuerza federal repelieron la agresión, lo que desencadenó un intenso intercambio de disparos. Se presume que el ataque buscaba cubrir la retirada de los delincuentes o amedrentar a los uniformados.

Según la PNA, los atacantes serían parte de una banda de cuatreros que utiliza el río para ingresar a aguas argentinas, carnear animales vacunos de productores locales y llevarse las mejores partes hacia el lado brasileño. El abigeato en esta zona mantiene en jaque a los productores argentinos.

Afortunadamente, no se registraron heridos entre los integrantes de la patrulla de Prefectura, que salieron ilesos del ataque. El hecho subraya la creciente audacia y determinación de los delincuentes en la zona de frontera.