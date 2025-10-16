Corrientes: la Policía evitó una tragedia al reducir a una mujer que atacó con un machete a una presunta gendarme

Momentos de alta tensión se vivieron esta tarde en la localidad correntina de Ituzaingó, cuando una mujer identificada como Carolina Faure agredió con un machete a otra persona en plena avenida 9 de Julio.

La víctima, que sería personal de Gendarmería, no resultó herida de gravedad gracias al rápido accionar policial.

Tras la alerta del 911, efectivos de la Policía Rural y Ecológica y de la Cría Primera acudieron al lugar. Los uniformados lograron rodear, distraer y reducir a la agresora, desarmándola y resguardándola.

Se indicó que Faure presentaba una aparente alteración mental. El accionar policial fue clave para evitar una tragedia en una zona de gran circulación de vecinos y niños.

La mujer fue trasladada de inmediato al hospital local para recibir atención médica y, posteriormente, será puesta a disposición de la Justicia. Se inició una causa por atentado y resistencia a la autoridad, bajo la intervención del fiscal Eugenio Bastro.