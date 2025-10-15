Corrientes: el abogado del detenido Lionel Caccio brindó un crudo relato y aseguró que Camila González "se colgó del balcón"

La investigación por la muerte de Camila González dio un giro este miércoles tras la declaración del abogado defensor de Lionel Luis Caccio, Facundo Leguizamón, quien afirmó que su cliente está colaborando con la Justicia y dio una versión detallada de los hechos que contradice la imputación de femicidio agravado.

Leguizamón aseguró que Caccio le dio un "mandato muy claro" de indagar la causa a fondo y que el imputado se prestó a dos declaraciones espontáneas (una ante la Policía y otra ante la Fiscalía), contestando todas las preguntas de manera "coherente".

La versión del imputado: "Se cuelga de la baranda"

La defensa explicó que la versión de Lionel Caccio sobre lo ocurrido el viernes en el edificio de San Martín es que él decidió terminar con la relación. Tras esta decisión, Camila González "toma la decisión de correr hacia el balcón y se cuelga de la baranda".

Según el relato de Caccio, él estaba retirándose del departamento cuando la vio colgada: "deja su mochila, sale corriendo detrás de ella, intenta sujetarla mientras ella estaba colgada del balcón". El abogado describió la acción de Camila como "una especie de coqueteo con el suicidio" y aseguró que su defendido no tenía la contextura física para levantarla.

"Hay innumerable cantidad de testigos que corroboran esto y que nosotros vamos a presentar ante la fiscalía", afirmó Leguizamón a radio Sudamericana.

Cámara Gesell y chats: los puntos clave de la defensa

Caccio, cuyo pedido de prisión preventiva fue reducido de 90 a 30 días por el juez al advertir su "comportamiento de colaboración" con la Justicia, entregó voluntariamente sus teléfonos y las claves para ser peritados.

El abogado de la defensa reveló dos puntos cruciales que, según su versión, favorecen a su cliente:

Cámara Gesell coincidente: Leguizamón afirmó que la declaración del niño, hijo de la víctima, en la Cámara Gesell "coincide plenamente con los dichos de mi defendido". El abogado manifestó estar "muy satisfechos" con el resultado y con la solvencia con que el menor relató los hechos. Chats desvinculados: El defensor reconoció que los chats sobre una relación "compleja" que se divulgaron son reales, pero insistió en que no corresponden a la relación con Lionel Caccio. Según un familiar de la víctima, los mensajes hacen referencia a una relación anterior con un "médico cirujano llamado Alejandro" que vive en Bahía Blanca.

Leguizamón pidió a los medios "chequear" la información y publicar una rectificación si se constata que los chats no pertenecen a la relación con su cliente.

El gesto de la familia de Camila

El defensor reveló un dato sorprendente: "Nosotros solicitamos la prisión domiciliaria de Lionel porque familiares directos de Camila le ofrecieron alojarse".

El abogado aclaró que no se trata de los padres, sino de primos hermanos y parientes cercanos que frecuentaban a Camila y lo conocían como su pareja desde hace un año. El pedido de prisión domiciliaria, sin embargo, fue denegado por estar el domicilio ofrecido muy cerca del padre de la víctima.