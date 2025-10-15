Tras los disturbios en Bermejito, Capitanich pidió “parar la mano” al Gobierno de Zdero

El exgobernador y candidato a senador nacional por el Frente Fuerza Patria, Jorge Capitanich, visitó este miércoles distintas localidades de El Impenetrable y expresó su “profunda preocupación” por la situación social de las comunidades originarias, luego del violento enfrentamiento registrado en Villa Río Bermejito, que dejó más de cuarenta policías heridos y varios manifestantes detenidos.

Durante la recorrida, Capitanich fue contundente al rechazar el accionar del Gobierno de Leandro Zdero, al que acusó de utilizar la represión como respuesta a reclamos sociales. “No se gobierna desde la crueldad, sino desde la empatía, y el pueblo de El Impenetrable la merece”, señaló el exmandatario, quien difundió un mensaje en sus redes bajo la consigna “¡Paren la mano!”.

El dirigente peronista advirtió que detrás de la narrativa oficial que intenta “politizar el conflicto” hay una realidad de hambre y abandono: “No se puede usar el hambre y la angustia del pueblo con fines electorales. No son militantes, son personas de carne y hueso, chaqueños y chaqueñas que sufren las consecuencias de políticas de ajuste que dejan a miles de familias sin sustento”.

Violento piquete en Chaco dejó 41 policías heridos: el Gobierno apuntó al kirchnerismo

Capitanich sostuvo reuniones con referentes comunitarios y familias qom que denunciaron la suspensión de pensiones por discapacidad, la falta de alimentos y el cierre de programas sociales, lo que motivó la protesta frente a la ruta. “El hambre no es una fatalidad, recordó citando al Papa Francisco, sino la consecuencia de un sistema económico injusto que privilegia el lucro y la indiferencia sobre los derechos humanos básicos”.

Diputados nacionales repudiaron la represión

En paralelo, los diputados nacionales Aldo Leiva, Juan Manuel Pedrini y María Luisa Chomiak, del bloque Fuerza Patria, presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de declaración en el que expresaron su “enérgico repudio” al operativo policial ordenado por el Gobierno chaqueño.

El texto denuncia el “uso desmedido de la fuerza” contra manifestantes que reclamaban la restitución de pensiones y asistencia alimentaria, y exige garantías para el derecho a la protesta pacífica. “Las imágenes y testimonios evidencian una represión injustificada, con golpes, gases lacrimógenos y disparos de proyectiles que dejaron decenas de heridos”, afirmó Leiva al presentar la iniciativa.

Los legisladores también hicieron referencia al artículo 75 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y garantiza su participación en la gestión de sus recursos. “El Congreso no puede permanecer en silencio ante hechos que vulneran derechos fundamentales”, enfatizó Chomiak.

El Gobierno chaqueño defendió el operativo y apuntó al kirchnerismo

Desde el Ejecutivo provincial sostuvieron que el accionar policial respondió al protocolo antipiquetes, activado luego de que un grupo de manifestantes atacara a los agentes con palos, machetes y bombas molotov, dejando 41 efectivos heridos.

El Jefe de Policía, Fernando Romero, aseguró que los agresores “pretendían cortar la ruta y fueron desalojados en flagrancia”, mientras que desde el Ministerio de Seguridad atribuyeron la protesta a “sectores kirchneristas”. “Nuestra Policía actúa con firmeza, pero también con prudencia, defendiendo los derechos de todos los ciudadanos. Los chaqueños queremos vivir en paz”, remarcaron en un comunicado oficial.