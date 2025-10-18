“Tenés 12 horas”: instaron a candidato de Santa Fe a retirar carteles con la imagen de Patricia Bullrich

A menos de dos semanas de las elecciones legislativas, la Justicia ordenó al candidato a diputado santafesino Gabriel Chumpitaz retirar sus carteles de campaña por usar sin autorización la imagen de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La denuncia fue presentada por La Libertad Avanza (LLA), que acusó al dirigente de “inducir a la confusión del electorado”, mientras el legislador denunció un “hostigamiento y persecución política”.

El caso salió a relucir este viernes luego de que Chumpitaz revelara en redes sociales que LLA había presentado una denuncia ante la Justicia Federal para “bajar” su lista. “La Libertad Avanza acaba de iniciarnos una demanda ante la Justicia Federal para bajar nuestra lista de diputados nacionales”, comunicó el candidato de Compromiso Federal, en su cuenta de X, tras señalar que se trataría de un “intento de censura política”.

De acuerdo con los fundamentos presentados por LLA, la campaña comunicacional del actual diputado buscaría causar la confusión en el electorado y, así, presuntamente obtener una ventaja al mostrarse junto a la funcionaria. También recriminaron el uso de un color similar al violeta que adoptó el espacio como marca.

La propia Bullrich confirmó el fallo judicial a favor de LLA y utilizó su cuenta de X para marcar distancia: “Oíme, Chumpitaz: tenés 12 horas para acatar el fallo judicial y sacar los carteles donde usás mi cara sin permiso y sin pertenecer al espacio”, publicó la funcionaria. La ministra también aclaró que su respaldo en Santa Fe es al postulante Agustín Pellegrini, de La Libertad Avanza.

Previo a esto, Chumpitaz aseguró que rechazaría el pedido al señalar que sería una “acción incompatible con la libertad de expresión y el derecho de participación democrática”. Asimismo, remarcó que la identidad de su espacio “es diferenciada sin mimetismos ni apropiaciones de signos ajenos“.

“Nuestras expresiones de campaña han sido íntegramente diseñadas bajo una estricta identidad cromática personalizada en las ideas, propuestas y programas que llevamos adelante”, aseguró el diputado, tras considerar que sería un hecho “no solo repudiable desde lo moral, sino que constituye un hostigamiento político propio de los sectores más oscuros de Argentina”.

Posteriormente, el candidato apuntó que sería un caso de “hostigamiento y persecución política”, mientras que se justificó al afirmar: “No se utiliza el logo de LLA, no se usa el color violeta sino azul marino, y con Bullrich hace 10 que trabajo en temas de seguridad”.

Anteriormente, Chumpitaz solía formar parte del bloque de diputados del PRO, pero decidió conformar su propio espacio, Futuro y Libertad, a mediados de abril. Explicó sobre el surgimiento de su espacio que su “integración dentro de ese bloque ya no es viable porque debe centrarse en quienes representa”. “La coherencia me obliga a seguir por otro camino, sin renunciar a los valores que me trajeron hasta acá”, indicó.