Atentado a Urtubey: un diputado denunció una "red de favores políticos" entre el narcotráfico y funcionarios del gobierno provincial

El diputado nacional Emiliano Estrada denunció la existencia de una red narco-política que involucra a funcionarios del gobierno salteño, en el marco del reciente atentado contra la camioneta en la que viajaba el exgobernador Juan Manuel Urtubey. Además, alertó sobre la la presencia del crimen organizado en su provincia. "Hay algunas cuestiones que están habilitadas por acción o por omisión", dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Emiliano Estrada es político y economista. Fue ministro de Economía de la provincia de Salta entre 2017 y 2019, durante la gestión del exgobernador Juan Manuel Urtubey. También fue subsecretario de Relaciones con las Provincias en el Ministerio del Interior de la Nación entre 2019 y 2021. Se desempeña en la actualidad como diputado nacional por la provincia de Salta, representando a Unión por la Patria.

Me gustaría que nos hiciera una síntesis de su perspectiva sobre el reciente hecho de violencia que sufrió el auto del exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey y sobre los pedidos de desafuero que usted recibe.

El año 2024 aparece un video de un narcotraficante que se llama "El Gringo" Palavecino, que actualmente está preso en el penal de Ezeiza, hablando con un operador político del gobierno provincial, vinculado al secretario de Seguridad, con el viceministro de Seguridad del gobierno de la provincia, Benjamín Cruz. Además, era el presidente del partido del gobernador Gustavo Sáenz. Este escándalo explota porque el propio ministro de Seguridad de Gustavo Sáenz hace una denuncia ante la Procuración diciendo: "Investiguen a mi viceministro porque está en algo raro". Ese operador que aparece en los videos y por lo cual el ministro llama la atención de decir por qué esa persona entró al Servicio Penitenciario a visitar a este sicario, aparece muerto con cinco balazos en la cabeza. Ahí se destapa toda una red de favores políticos que había entre la política y el narcotráfico.

¿Quién es el que aparece muerto?

El operador político del viceministro de Seguridad.

¿Operador político del viceministro que denunció el ministro?

Exactamente. Están los videos que a mí siempre me llamaron la atención.

¿Qué pruebas tiene usted de que era el operador político del viceministro? Porque "operador político" no es un cargo público que conste.

A raíz del asesinato, aparecieron los chats entre el viceministro y esta persona que le decía: "Ya resolví lo del norte". El viceministro le decía: "Acordate que queda un saldo. Decile a los amigos del norte que me devuelvan el saldo". La filmación es muy fuerte porque está esta persona, Palavecino, con tres personas atrás con ametralladoras, encapuchadas, y así eran como se desenvolvían las reuniones con esta persona. Le decían: "Me hubieses avisado, así no te agarraban con tanto".

A partir de ahí empieza una persecución judicial en mi contra. El 1 de octubre de 2024 digo esto en la Cámara de Diputados. Después, una fiscal de la justicia provincial dice que yo habría mandado a quien me hacía a mí la prensa a publicar videos en TikTok que vinculan al gobierno provincial con el narcotráfico, cosa que yo decía públicamente. La fiscal dice que eso es un delito de intimidación pública, de desestabilización de la sociedad. Y ahí arranca un entramado de judicial. Cuando voy a la justicia federal, me dicen que este delito es inexistente, pero que veamos peculado de servicio, porque se mandó a un empleado, el que hacía prensa, a hacer estas cosas.

Cuando uno ve el expediente, uno se da cuenta que es una vergüenza, que fue lo que pasó en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se quiso llevar un pedido de desafuero en mi contra y todos los miembros de la comisión que son constitucionalistas y se reían y agachaban la mirada porque decían que no se podía avanzar con esto. Fue un circo mediático.

El día de ayer, Juan Manuel venía desde Orán hacia Anta, que es un departamento, y de ahí para la capital. Yo justo no había viajado ayer, estaba en la capital. Cuando pasa el control policial, entre el control policial y el pueblo de General Pizarro, sienten un impacto en la camioneta. Cuando se bajan y se fijan, ven que era raro el orificio. Van a la policía, hacen la denuncia y la policía constata que era un orificio de bala.

La camioneta de Urtubey, exgobernador salteño y candidato a senador nacional por Fuerza Patria, recibió un impacto de bala este jueves.

Tres semanas antes, volvíamos de Salvador Mazza, una zona muy picante también por el narcotráfico en la frontera. Cuando estábamos cruzando para allá, nos frena la Gendarmería. Sin saber quiénes éramos nosotros, nos frenan y nos dicen: "Pasó un auto y nos marcó estas tres camionetas, nos dijeron que teníamos que frenarlas". Entonces, la campaña se viene desenvolviendo en ese contexto.

Hace dos semanas, apareció el comisario Cordeyro muerto después de cuatro días desaparecido. Era un comisario que venía hablando mucho del tema del narcotráfico y que venía instalando una hipótesis de que se había plantado el ADN en un caso muy emblemático de acá, que es el caso de Jimena Salas. En esa putrefacción nos estamos desenvolviendo. Mi rol siempre fue el de economista, nunca quise estar en esta caracterización como político, pero tengo 39 años. Si no fuese que lo hago realmente convencido, me iría a hacer otra cosa.

José Luis Espert, el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires que se tuvo que bajar, fue acusado de recibir aportes de personas que tenían negocios vinculados con el narcotráfico. Salta es una provincia fronteriza con Bolivia y hay dos canales: el Paraná por Paraguay y la entrada de droga por Bolivia. Hay mucha conjetura respecto de si la Argentina había avanzado la penetración del narcotráfico en la política de una manera como se ha dado en países más septentrionales. ¿Está sucediendo algo así? ¿Usted percibe que hay un avance del narcotráfico en sus influencias con sectores de poder, como la Justicia, los gobiernos, la Policía o la Gendarmería?

Sí, sin dudas. Cualquier productor agropecuario acá en Salta te va a decir que no sabe a quién acudir ante una situación como esta institucionalmente. Nosotros tenemos todos los años acá en Salta jueces destituidos. El intendente de Aguas Blancas, que es la zona limítrofe del departamento Orán, fue destituido el año pasado. Tres meses antes, su hermano había sido acribillado de 15 balazos por una cuenta pendiente también vinculada al narcotráfico. Ayer condenaron a 16 empleados y funcionarios del Servicio Penitenciario por una red de narcotráfico interna. Es decir, lo que pasa está a la vista y a la luz de todos.

Yo siempre planteo en la Cámara de Diputados que la gran mayoría se rasga las vestiduras y hacen todo el circo de disfrazarse de Rambo en Rosario. Pero el problema arranca en Salta, no arranca en Rosario. Rosario es el último orejón del tarro. La cocaína a la Argentina entra por Salta y después tiene sus distintas vertientes hacia dentro de la Argentina, pero el problema está ahí. Incluso se están empezando a encontrar cargamentos en la Puna salteña, que era un lugar donde nunca había narcotráfico. Ya hay decomisos de la Gendarmería en San Antonio de los Cobres, en Tolar Grande, lugares que antes eran impensados para el tránsito del narcotráfico. En lo que tiene que ver con las rutas provinciales y nacionales acá en Salta, evidentemente hay algunas cuestiones que están habilitadas por acción o por omisión.

¿Y qué pasa con la ministra Patricia Bullrich? En ese caso, estamos hablando de un tema federal, no de la Policía de su provincia.

Bullrich vino con este tema del Plan Güemes que es un invento. El formato del gobernador de la provincia de Salta es muy chauvinista. Plantea esta salteñidad con la figura de Güemes y utiliza el poncho salteño para hacer política. Establecieron un supuesto Plan Güemes, que consistía en 200 metros de alambrado, pero no es una forma de decir, son 200 metros de alambrado de un poste en Aguas Blancas. Ese fue el despliegue del show mediático que se hizo en términos del combate al narcotráfico. Obviamente, Bullrich se da vuelta, se va. Los gendarmes se van y los que quedan quedan ganan 800.000 pesos, y eso es un caldo de cultivo para que eso sea un desastre.

Vimos al gobernador de Salta con poncho y una guitarra yendo a protestar a la puerta de la Casa Rosada por obras no concluidas. Quien lo abrazó y lo invitó a que ingrese a la Casa Rosada fue el asesor presidencial Santiago Caputo. Me gustaría su reflexión sobre esa relación entre el gobierno peronista de Salta con el gobierno nacional y específicamente con Santiago Caputo.

Lo que hay es netamente una cuestión preelectoral. La lista del gobernador hoy está tercera en las encuestas. Entonces, hay una una estrategia mediática de poder mostrarse como opositor a Milei, pero la realidad es que eso fue el lunes y el día miércoles sus tres diputados -Pablo Outes, Pamela Caletti y Yolanda Vega- no fueron a la sesión donde se trataba el impuesto a los combustibles líquidos. El día jueves publicó un video en redes sociales donde él se queja del estado de las rutas nacionales y dice que el Gobierno nacional está cobrando el impuesto a los combustibles líquidos injustamente porque no lo está utilizando para los destinos que tiene.

El día anterior había levantado sus diputados para que no se coparticipe el impuesto a los combustibles líquidos, con lo cual hay una relación de complicidad con el Gobierno nacional que en Salta trata de ocultarla con un formato de opositor, pero que pasado ya el tiempo y con la aparición nuevamente de Juan Manuel Urtubey, queda mucho más clarificado que no hay ningunas ganas de ser opositor, sino más bien de ser aliado y acompañar. Creo que eso va a ser un error para gran parte de los gobernadores.

Los gobernadores no entienden el problema que tiene la Argentina, que es un problema que no es fiscal. Además de económico, es financiero, porque lo que acelera el nivel de déficit en la Argentina es el resultado financiero, no el resultado fiscal. Obtenés superávit fiscal hace 20 meses y lo que te sigue acelerando el problema de la falta de dólares es el taxímetro al que crecen los intereses de la deuda.

Estoy convencido que después de octubre esto empieza a implosionar y creo que los gobernadores van a quedar en una situación de muchísima debilidad y eso es perjudicial para el sistema. Cuando Fernando De la Rúa tuvo complicaciones en la economía, tenía un bloque de gobernadores que eran opositores y que entonces podían salir a decir que habían dicho que estaba mal. ¿Qué van a hacer todos los gobernadores que acompañaron esto? La sociedad no les va a creer ni les va a permitir ser la salida al conflicto que se va a avecinar.

