Javier Alonso salió al cruce de Patricia Bullrich por la política contra el narcotráfico: "Miente otra vez"

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, salió al cruce de su par de la Nación, Patricia Bullrich, luego de que ella, en un programa, acusara a Axel Kicillof de no permitirle accionar contra el narcotráfico. “Bullrich miente... otra vez”, afirmó el funcionario de la provincia.

Todo comenzó con las declaraciones de la ministra nacional en el streaming libertario Carajo, en donde remarcó que, con el trabajo realizado por su gestión en Rosario, “se terminó con el Estado controlado por los narcos”. Pero no se quedó ahí, sino que, a continuación, afirmó que no puede hacer eso mismo en la provincia de Buenos Aires porque “Kicillof no quiere, así cortita te la hago”, aseguró frente a la cámara.

Tras las críticas, la respuesta del ministro kicillofista no tardó en llegar. “Cuando el Ministerio de Seguridad de la Nación decidió intervenir en Rosario, no tenían ni las ruedas de los móviles que necesitaban para trabajar. Formalmente, y por escrito, le pidieron a la Provincia de Buenos Aires que les preste patrulleros. Y lo hicimos, porque entendemos que el delito no reconoce fronteras ni jurisdicciones”, escribió en X Alonso.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La Interpol confirmó que la extradición de Fred Machado será el 5 de noviembre

“La Provincia siempre puso el trabajo y la responsabilidad por delante. Eso también es coordinación federal, la que tanto pregonan y tan poco practican. Mientras nosotros formamos, equipamos y cuidamos a nuestra Policía, otros se dedican a mentir para tapar su ineficacia”, señaló el funcionario bonaerense. “Nuestra ideología es simple: planificación, inversión y presencia en todo el territorio”, agregó.

Sin embargo, Bullrich no fue la única a la que le respondió, en la volteada también cayó el referente de las Fuerzas del Cielo, Daniel Parisini, también conocido como “Gordo Dan”, quien en el reportaje asintió a los dichos de la ministra.

La publicación del Daniel Parisini sobre Patricia Bullrich en 2023

“Y Dan, que tanto cacareaba en redes contra Bullrich, esta vez se portó como el mancebo que es: bajó la cabeza y se autodisciplinó mágicamente... se ve que ya no le preocupa la ideología de Bullrich en los 70'”, concluyó Alonso en su mensaje en X, haciendo alusión a los viejos planteos del influencer libertario en los que la señalaba de montonera y de haber puesto bombas en la casa del intendente de San Isidro.

LM