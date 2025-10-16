Otra mala noticia para José Luis Espert: Martínez de Giorgi continuará a cargo de la causa

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó inhibirse en la causa en la que investiga a José Luis Espert desde 2021, en la que fue acusado de haber utilizado aviones privados y una camioneta blindada, supuestamente suministrados por Federico Andrés Machado en la campaña presidencial de 2019.

El apartamiento de Martínez de Giorgi lo pidió el abogado de Espert, Alejandro Freeland López Lecube por la supuesta “conexidad” entre la causa que radica en la justicia federal de Capital y la que se abrió en la justicia federal de San Isidro a partir de la denuncia del dirigente político Juan Grabois, quien acusó al ex titular de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de recibir 200.000 dólares de Machado, que tendrían origen en dinero del narcotráfico. El abogado de Espert dijo que busca “evitar la doble persecución penal”.

Martínez de Giorgi compartió el criterio de la fiscal para rechazar la inhibición y planteó que la investigación que tramita en la justicia federal de San Isidro “aún se encuentra en un estado incipiente, con medidas de investigación en curso y bajo secreto de sumario”.

Y remarcó que, contrario a lo que plantea el abogado Freeland, “no se advierte una duplicación de investigaciones por un mismo hecho”.

Martínez de Giorgi sostuvo que la denuncia contra Espert que tramita en la justicia federal de San Isidro es “a raíz de la presunta recepción e incorporación al sistema económico financiero, de fondos provenientes de una organización criminal que lideraría Machado y se dedicaría al tráfico internacional de estupefacientes, entre otros delitos”.



“Concretamente -indicó en la resolución a la que accedió PERFIL-, a través del presunto pago de 200.000 dólares estadounidenses en efectivo, por este último a aquel, el 1 de febrero de 2020”.

El magistrado dijo que “frente a este escenario debe destacarse que el requerimiento formulado por la defensa de Espert resulta prematuro”.

Subrayó que “en esa dirección, proceder de modo contrario podría resultar contraproducente, pues esa decisión entorpecería el avance de esa investigación” y advirtió que en la causa que se inició a partir de la denuncia de Grabois aún se están tomando medidas de prueba.