Balearon la camioneta en la que viajaba Juan Manuel Urtubey y la Justicia investiga el hecho

Un grave episodio de violencia se registró el miércoles por la mañana en una ruta del norte salteño, cuando la camioneta en la que viajaba el exgobernador Juan Manuel Urtubey, actual candidato a senador nacional, recibió un impacto de bala mientras se desplazaba por la ruta provincial 5, en dirección desde Orán hacia General Pizarro.

Según consta en la denuncia policial y la información de El Tribuno y El Intra, el hecho ocurrió alrededor de las 9 de la mañana y afectó a una Toyota Hilux gris perteneciente a la empresa Frigorífico del NOA S.A., propiedad del propio Urtubey.

Camioneta en la que se transportaba Urtubey

Horas más tarde, el chofer y secretario de Urtubey, Carlos María García Bes, presentó la denuncia penal en la Comisaría N.° 101 de San Lorenzo. Allí detalló que mientras conducía, escuchó un estruendo y observó que la ventana trasera izquierda se había roto por completo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En la camioneta también viajaban Joaquín Guzmán, Arnaldo López y el propio exgobernador. Guzmán se encontraba sentado justamente del lado del impacto, pero ninguno de los ocupantes resultó herido. García Bes precisó en el acta que el daño fue ocasionado por un disparo de arma de fuego y aclaró que «no se trató de un simple proyectil».

La denuncia fue caratulada como “Daños”, con intervención de la Fiscalía Penal de San Lorenzo, que ahora deberá determinar las circunstancias del ataque e identificar a los autores.

Denuncia presentada (@gabyspepe X)

El episodio ocurre en plena recta final de la campaña electoral, donde Urtubey compite por una banca en el Senado Nacional por la provincia de Salta. El hecho agrega tensión política en un contexto marcado por denuncias cruzadas y creciente inseguridad en el norte argentino.

DCQ