Feriado de carnavales: con récord de visitantes, la Ciudad ofrece una variada agenda de actividades

Con el marco del primer fin de semana largo del año, la Ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir cuatro días a pura celebración y diferentes eventos culturales. La propuesta abarca carnavales, el Día de los Enamorados y la celebración del Año Nuevo Chino, que con el correr de los años se convirtió en una celebración más tradicional.

A tal punto llegan las propuestas y el interés que despiertan, que según estimaciones del gobierno porteño, se prevé una ocupación hotelera del 83%, la cifra más alta registrada para estas fechas en el último lustro.

En este sentido, y según datos difundidos por el Ente de Turismo porteño, se espera la llegada de más de 119 mil visitantes, tanto nacionales como internacionales, lo que generará un movimiento económico superior a los 40 mil millones de pesos.

Carnaval toda la vida. Luego de las polémicas, y en algunos casos peleas, ocurridas entre vecinos y los integrantes de las murgas que ensayaban en las diferentes plazas porteñas, los ánimos se calmaron y finalmente se festejará una nueva edición de los carnavales porteños, en este caso la 158ª.

Bajo el lema “Carnaval en los Barrios”, la festividad se extenderá durante todo febrero y finalizará el domingo 1° de marzo. Según la programación, los festejos centrales se realizarán los días sábado (de 18 a 1) y domingos y feriados (de 18 a 0).

Desde la organización, en tanto, informaron que los cortes de tránsito comenzarán aproximadamente dos horas antes del inicio de los espectáculos que se montaron para la ocasión y la realización de los tradicionales corsos.

Entre los puntos neurálgicos se destacan los corsos de los barrios de San Telmo, La Boca, Boedo, Parque Chacabuco, Flores / Caballito, Villa Devoto, Saavedra / Parque Sarmiento, Palermo, Lugano, y Liniers (ver infografía).

Cabe destacar, además, que las murgas de la Ciudad tendrán su desfile central mañana y el lunes en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Representantes de las agrupaciones murgueras resaltaron que “el Carnaval es la fiesta familiar más antigua de la Ciudad”, al tiempo que destacaron la participación de varios grupos emblemáticos como Los Reyes del Movimiento y La Catalina del Riachuelo, quienes mantienen vivo el estilo propio del bombo con platillo y la mejor crítica picaresca.

A través de un comunicado difundido por el programa Carnaval en los Barrios, que reúne a las distintas murgas barriales, señalaron que “son 158 años celebrando el Carnaval de la Ciudad de Buenos Aires, una fiesta donde distintas expresiones culturales se encuentran en un mismo lugar”.

Una agenda de eventos. Más allá de los carnavales, los días del feriado coinciden con el cierre del Año Nuevo Chino, en el que se despedirá el año de la serpiente para dar la bienvenida al Año 4724, del Caballo de Fuego. El nuevo año comenzará a regir desde la 0 del martes 17. El epicentro será el Barrio Chino (Juramento y Arribeños), que funcionará como un escenario a cielo abierto desde hoy hasta el martes (ver nota aparte).

La avenida Corrientes se sumará a las celebraciones bajo el programa “Corrientes no descansa”.

Hoy desde las 21 y hasta las 3 de mañana domingo la avenida entre Callao y el Obelisco se transformará en un gran centro de atracciones artísticas con shows para todos los gustos. Habrá tango, música electrónica, proyecciones de cine al aire libre, al tiempo que los comercios extenderán sus horarios y ofrecerán descuentos exclusivos a los visitantes.

Además, para celebrar el Día de los Enamorados, sobre Corrientes habrá actividades románticas pensadas para el encuentro y el disfrute. Desde las 22.30, habrá espacios para tomarse fotos, música en vivo y una gran pista de baile.

“Este fin de semana largo representará un comienzo más que alentador para el movimiento turístico de nuestra Ciudad. El Carnaval es un acontecimiento de suma relevancia para nuestra actividad y es por eso que nos comprometimos, junto al sector privado, para generar una oferta variada y una infraestructura turística de calidad internacional”, señaló Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo porteño.

La historia de la festividad

Gustavo Riarte (*)

La celebración de los carnavales es una de las festividades más antiguas de la humanidad. Hay registros que la datan de hace cinco mil años. Fenicios, egipcios y romanos la consideraban como una jornada para tomarse una pausa y dar rienda suelta al bullicio, el placer y el desenfreno. Bailes con atuendos coloridos seguidos de grandes banquetes formaban parte del ritual.

La Edad Media aportó el uso de la máscara como signo de esconder la identidad de aquellos que por criticar el orden político o religioso temían ser víctimas de la censura inquisidora. El catolicismo tomó como punto de inicio de la cuaresma el “Carnem Levare”, que en latín significa limpiar la carne, en alusión al período de ayuno y penitencia luego de esos días de caos espiritual. En Argentina el Carnaval fue traído por los españoles.

En el siglo XVIII el bullicio de los barrios populares contrastaba con los bailes en los salones de la alta sociedad porteña. Desde los balcones se arrojaba agua aromática para los amigos que pasaban. O agua con sal, para el no tan buen vecino. Mientras que en los salones sonaba Mozart y Chopin, en el incipiente empedrado, el retumbe del tambor afro. Hasta que el virrey Vértiz, y por pedido de las familias distinguidas, comenzó a multar con pena de cárcel a aquellos que alteraran el orden con la dichosa percusión propia de los bárbaros.

El siglo XX trajo la segunda inmigración y, con ella, el corso y la murga de españoles e italianos. Mientras que el candombe, que debió esconderse a sitios cerrados por culpa de un aire racista importado de la cultura segregacionista de los EE.UU. de los años 50, tuvo su renacer no bien entrada la democracia posdictadura.

(*) Historiador