4724: el nuevo año chino comienza con festejos y fiestas en todo el país

En un hecho que marca un hito para la integración cultural, Argentina se prepara para albergar la celebración más ambiciosa de su historia con motivo del Año Nuevo Chino.

El inicio del ciclo lunar 4724, regido por el Caballo de Fuego, no solo tendrá su tradicional epicentro en la Capital Federal, más precisamente en el portal del Barrio Chino, sino que este año se transformará en una verdadera red federal que alcanzará a provincias como Salta, Tucumán, Jujuy, Córdoba y la ciudad de La Plata, reflejando el interés local por las tradiciones milenarias del gigante asiático.

En paralelo, monumentos emblemáticos de todo el país se iluminarán de rojo y dorado para dar la bienvenida a este nuevo ciclo de progreso y vitalidad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Carlos Lin, principal referente y comunicador de la colectividad china en el país, analizó la magnitud que ha alcanzado esta festividad. Lin aseguró que, en la actualidad, “Argentina es el escenario de la celebración de Año Nuevo Chino más importante de todo el mundo hispanohablante, lo que posiciona al país como un referente cultural en la región”.

Según el programa oficial, los festejos, que se extenderán hasta fin de mes y prometen una combinación de rituales milenarios, espectáculos artísticos, gastronomía y rituales de buena fortuna.

En relación con la simbología de este nuevo ciclo, Lin explicó que “el Caballo de Fuego representa la recompensa al esfuerzo realizado en etapas previas, un mensaje que, según su visión, atraviesa el espíritu de los festejos de este año”.

De acuerdo con los organizadores de la “ruta del Año Nuevo Chino”, la intención es reflejar el interés creciente de la sociedad local por las tradiciones asiáticas, integrando el festejo al calendario de eventos nacionales más relevantes.

Más allá de los tradicionales desfiles de los leones y dragones por las calles que integran el polígono de Barrio Chino, otro punto alto será mañana en los diques de Puerto Madero. El distrito porteño recibirá las espectaculares carreras de botes dragón, una competencia que combina destreza atlética con un profundo significado cultural y espiritual.

En La Plata. El fin de semana del 21 y 22 de febrero, la Plaza Moreno de La Plata será el escenario de un encuentro masivo. Con más de doscientos puestos y cincuenta presentaciones, busca reafirmar su título como el festejo más grande del continente.

La agenda platense incluye la famosa Ceremonia de Clavado de Pupilas para atraer prosperidad. Además, habrá shows musicales, exhibiciones de artes marciales y un desfile exclusivo de moda imperial traída desde China.

Salta y Jujuy tendrán actividades oficiales, mientras que San Miguel de Tucumán se sumará a la celebración por primera vez. Córdoba también repetirá su exitoso festejo a finales de febrero.