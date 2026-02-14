Confirman un caso de sarampión, aunque se contagió durante un viaje

El Ministerio de Salud emitió ayer una alerta epidemiológica tras la confirmación de que un hombre de 29 años, residente de CABA, está cursando una infección de sarampión.

El caso lo confirmó el laboratorio de referencia del Instituto Malbrán.

Las autoridades aseguraron que esta persona acababa de regresar de un viaje que incluyó un tramo de avión entre Filipinas y Australia, donde viajaban pasajeros con esta patología.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Esta situación es preocupante porque durante todo 2025 en América Latina se registraron 14.891 casos. Esto representó un aumento de 32 veces respecto a los registros de 2024.

En lo que va de 2026, según la Organización Panamericana de la Salud, ya se contabilizaron al menos 1.031 casos en media docena de países de continente.

Argentina mantiene el estatus de país libre de sarampión, pero dado este contexto de rebrote global, las autoridades llamaron a la población a vacunarse contra esta enfermedad y evitar el riesgo de reintroducción, especialmente entre los más chicos.