Como en otros años, por esta época las donaciones de sangre a los bancos de las instituciones médicas caen en forma significativa. Por ejemplo, el banco de sangre del Hospital de Clínicas de la UBA está en una situación crítica de stock de este elemento vital.

Para suplirlo, están convocando a los voluntarios a que concurran para donar en estas semanas de verano. Vale recordar que se estima que el 90% de las personas va a necesitar recibir sangre alguna vez, por lo que es necesario tener disponible permanentemente este recurso.

El proceso total no lleva más de 45 minutos

Un caso es el del hospital Garrahan llamó a donar sangre en su banco y al que se accede con turno previo aquí

Vale recordar que una única donación de sangre puede beneficiar hasta a tres personas. “La donación de sangre puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Es un recurso fundamental para pacientes con diversas enfermedades, para personas que han sufrido accidentes, han pasado por cirugías complejas o enfrentan complicaciones durante el embarazo”, explica la doctora Alejandra Vellicce, jefa del Departamento de Hemoterapia del Clínicas.

¿Quiénes pueden donar sangre?

Mayores de 18 años y menores de 65 años.

Deben gozar de buena salud y pesar más de 50 kilos.

No haber tenido tatuajes o cirugías recientes (en caso de tenerlos, deberán esperar 6 meses).

“Antes de donar, se recomienda dormir al menos 8 horas, desayunar con normalidad evitando consumir grasas saturadas y tomar la medicación habitual. Después de la donación, es importante evitar la actividad física intensa, mantenerse hidratado, no fumar ni beber alcohol y no cargar peso con el brazo de la extracción”, comenta la especialista.

Las personas interesadas en donar pueden acercarse al Banco de Sangre del Hospital de Clínicas (Av. Córdoba 2351), ubicado en el 3er piso - Sala 5. El horario de atención es de lunes a sábados de 8:00hs a 12:30hs. Es necesario llevar DNI.

Seguridad al donar

El proceso de donación está rigurosamente controlado para asegurar la seguridad tanto del donante como del receptor. Se utiliza material estéril, se realiza un estricto control médico y se llevan a cabo estudios de calidad de la sangre, incluyendo pruebas para detectar enfermedades como VIH, hepatitis, Chagas, entre otras.

El proceso total dura 45 minutos entre que la persona llega al hospital, llena el formulario, se le extrae la sangre y se retira. Aunque el procedimiento puede causar alguna molestia, los insumos para extraer la sangre y los profesionales que se ocupan de hacerlo están preparados para que este proceso sea un momento agradable.

