Córdoba se prepara para un fin de semana largo con 90% de ocupación turística

La provincia de Córdoba se prepara para el fin de semana largo de Carnaval 2026 con reservas que rondan el 90% en la mayoría de los destinos turísticos, según datos relevados por municipios y la Agencia Córdoba Turismo. El movimiento se concentrará en los principales valles serranos y estará impulsado por una amplia agenda cultural y musical que se desarrollará entre el 14 y el 17 de febrero, con la expectativa de alcanzar hasta 400 mil visitantes.

En el Valle de Punilla, localidades como Capilla del Monte y La Cumbre alcanzan el 95% de reservas, mientras que Villa Carlos Paz registra un 90% y Villa Santa Cruz del Lago ya llegó al 100%. En el Valle de Calamuchita, Villa General Belgrano y Santa Rosa de Calamuchita rondan el 95%, y Villa Yacanto alcanzó ocupación plena. En Traslasierra, destinos como Nono y Las Rabonas también muestran cifras superiores al 95%.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, aseguró que “los niveles de reservas que estamos viendo son muy altos en casi toda la provincia. La tendencia indica que vamos a llegar a ocupaciones plenas en muchos destinos, con un movimiento turístico que podría rondar los 400 mil visitantes".

El funcionario destacó que la proyección responde al volumen de consultas registradas en los últimos días y al impacto de la agenda cultural y musical prevista para el fin de semana largo. "Córdoba vuelve a mostrar su fortaleza como destino para los fines de semana largos, con propuestas para todos los públicos”.

Entre las celebraciones previstas se destacan la Fiesta de la Tradicional Familia Piemontesa en Luque, la Peatonal de la Cerveza en Bialet Massé, los Carnavales en Villa Santa Rosa, el Festival Nacional del Canto y la Poesía en Villa de María, la Sommerfest en Villa General Belgrano y los Carnavales Dolorenses en Villa Dolores.

Además de actividades en la región de Ansenuza y propuestas gastronómicas y culturales en localidades como Las Rabonas, Agua de Oro, Cintra, Charras, Los Hornillos y San Carlos Minas. El principal atractivo será una nueva edición del Cosquín Rock, que se realizará el 14 y 15 de febrero en el aeródromo de Santa María de Punilla.

Con altos niveles de reservas, una proyección de fuerte afluencia turística y una agenda diversa de actividades, la provincia se encamina a un fin de semana largo de Carnaval con ocupación récord y consolidación de su posicionamiento como destino elegido en la temporada estival.