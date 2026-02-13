A casi A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, la joven que fue asesinada en 2006 cuando salió de un boliche en la zona conocida como "El Abasto", en Tucumán, su mejor amiga, Virginia Mercado, reconoció haber mentido durante la investigación ante la Justicia. La mujer aceptó ser condenada por "encubrimiento agravado" después de que se detectaran una serie de contradicciones entre lo que dijo al inicio de la causa y lo que declaró en el juicio de 2018.

Virginia y Paulina habían viajado en un auto Fiat Duna Bordó tras pedir un remise a la salida del local bailable conocido como "Gitana". La primera llegó a su casa, la segunda no y, trece días después de su desaparición, su cuerpo fue encontrado a la vera de la ruta provincial 314 cerca de Tapia, a 30 kilómetros de San Miguel de Tucumán. El caso dejó al descubierto las complicidades del poder policial y exfuncionarios para "tapar" a los responsables.

Mercado, docente que actualmente tiene 48 años, admitió el encubrimiento durante un juicio abreviado que se llevó adelante de manera virtual este miércoles, luego de un acuerdo entre su abogado y el fiscal del caso, Daniel Marranzino. Según el funcionario judicial, la mujer no tuvo "simples fallos de memoria", sino que buscó "deformar la verdad" y desviar la investigación para encubrir el femicidio.

"Sí, admito", fueron las dos palabras que pronunció la última persona que vio con vida a Paulina ante la lectura del representante del Ministerio Público Fiscal. Así, el juez Patricio Prado pasó la causa a estudio y ahora tiene un plazo de diez días hábiles para resolver si homologa el acuerdo de tres años de prisión en suspenso contra Mercado por encubrimiento.

Virginia Mercado, mejor amiga de Paulina Lebbos, admitió haber mentido durante el juicio.

Medios locales informaron que la imputada respondió de forma escueta ante el magistrado y manifestó que “no agregaría nada más" al respecto. En su acusación, el fiscal sostuvo que "la actitud reticente" de la mujer en el debate oral de 2018 terminó ocultando "información indispensable para el descubrimiento de la verdad material del hecho, sus circunstancias y responsables”.

Caso Paulina Lebbos: las contradicciones de su amiga

El hecho por el se acusa a Mercado de "encubrimiento agravado" se remite al juicio oral realizado hace casi ocho años, donde declaró como testigo y mintió sobre los horarios de salida del departamento que ambas compartían, así como el supuesto desconocimiento con la ex pareja de la víctima y principal sospechoso, César Soto, entre otras contradicciones.

Por ejemplo, en el proceso mencionó que salió con Paulina, a quien conoció cuando ambas estudiaban la carrera de Comunicación Social, al boliche “pasadas las 12 de la noche” y en su primera declaración en la comisaría dijo que había sido entre las 2.30 y las 3 de la mañana. También negó haber visto al remisero que las llevó, pero en 2006 había ayudado a la relización del indetikit.

Además, había dicho frente al tribunal que "no conocía a Soto", ni su relación con Paulina o si este vínculo era violento, pero en la instrucción por el homicidio señaló que incluso le llevaba comida a la facultad. Según consta en el expediente, habría mentido sobre la falta de un espejo retrovisor en el Duna que las trasladó y el lugar en el que tomaron el remise.

Pero las dudas tomaron más fuerza cuando se realizó un careo entre Virginia y su hermana, Jimena Mercado, que había asegurado que sufrieron un “allanamiento extraño” por parte de la Policía. Virginia lo negó frente a los magistrados de forma rotunda, lo que causó una incongruencia que alertó sobre un posible "pacto de silencio".

Por último, nunca se esclareció exactamente qué sucedió dentro del boliche y por qué ambas se quedaron solas (habían salido con otro grupo). En el juicio de 2018 fueron condenados exjefes policiales y exfuncionarios del gobierno del entonces mandatario tucumano, José Alperovich, a quien se investigó por el hecho.

El crimen de Paulina Lebbos

Paulina Lebbos desapareció el 26 de febrero de 2006 después de haber ido a bailar al boliche “Gitana”. Ese día, se subió al Fiat Duna junto a su amiga, que se bajó a mitad de camino. Se cree que siguió viaje hacia la casa de César Soto, quien era su expareja y padre de su hija, pero al parecer nunca llegó. Su padre, Alberto Lebbos, era subsecretario de la Juventud e hizo la denuncia ese día.

El cadáver fue hallado al costado de la Ruta 341, y una de las cosas que complicó los primeros procedimientos fue que la Policía alteró las actas del informe sobre el hallazgo luego de los rastrillajes. Por este motivo, se realizaron dos juicios y fueron condenados por encubrimiento.

Los imputados fueron cuatro funcionarios del Gobierno de Alperovich, condenados como co-autores voluntarios y responsables de encubrimiento del crimen: el ex ministro de seguridad Eduardo Di Lella, el ex jefe de Policía Hugo Raúl Sánchez, el ex subjefe de Policía Luis Nicolás Barrera y el ex jefe de la Unidad Regional Norte, Héctor Rubén Brito, acusados de falsificar instrumentos públicos, abusando de su autoridad.

Además, fue detenido y acusado el exfiscal Carlos Albaca, que estuvo a cargo del caso y fue condenado en diciembre del 2021 a seis años de prisión, también por encubrimiento.

