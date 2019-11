Padre de Paulina Lebbos: "En Tucumán nadie se sorprendió con la denuncia contra el sátrapa de Alperovich"

Alberto Lebbos, padre de Paulina, la joven asesinada en febrero de 2006, aseguró este sábado que en Tucumán "nadie está sorprendido" por la denuncia por abuso contra el exgobernador José Alperovich. Vale recordar que el hombre hace tiempo apunta hacia el actual senador como encubridor del crimen de su hija.

"No me sorprendió en absoluto la denuncia contra ese monstruo, de este sátrapa José Alperovich no me sorprende nada. Nadie en Tucumán está sorprendido", manifestó Lebbos en declaraciones a radio Mitre. En ese sentido, el hombre agregó: "Este tipo está acostumbrado a este tipo de actitudes".

El viernes 22 de noviembre, una sobrina del legislador lo denunció por violación y aseguró que las agresiones tuvieron lugar durante un año y medio, tanto en la provincia norteña como en la Capital Federal. En ese marco, la mujer de 29 años publicó una durísima carta abierta.

La denunciante, que trabajó para la campaña de Alperovich como candidato a gobernador de Tucumán, denunció que en ese lapso su tío "violentó" su "integridad física, psicológica y sexual" y pidió medidas de restricción para el actual senador nacional, como ser la prohibición de salida del país.

Alberto Lebbbos hace tiempo denuncia a Alperovich como encubridor del asesinato de su hija Paulina, ocurrido en febrero de 2006. "El homicidio de mi hija Paulina está impune, Alperovich protege a los asesinos. Repito, nadie en Tucumán está sorprendido de lo que está pasando", remarcó el hombre durante el reportaje.

El caso. Paulina Lebbos, quien estudiaba Ciencias de la Comunicación, salió a bailar con amigas el 25 de febrero de 2006 para celebrar que había aprobado un examen. Ese día, la joven tomó un taxi, que todavía no se logró identificar, con una de sus compañeras, que se bajó antes.

La chica, que entonces tenía 23 años, siguió para ir a la casa de su novio pero al día siguiente, cuando su familia advirtió que no volvía, empezó a buscarla. El 11 de marzo de ese año fue hallado el cuerpo al costado de la ruta provincial 341, a unos 30 kilómetros de la capital tucumana. "Los asesinos de mi hija siguen libres porque Alperovich y sus lacayos que los siguen protegiendo", concluyó el padre de la víctima.

F.D.S./HB