Los primeros reportes forenses sobre el cuerpo de Sofía Devries (23), hallado este miércoles en las aguas del Golfo Nuevo, frente a Puerto Madryn, indican que la joven falleció por asfixia por sumersión. Hasta el momento, nada indica que otras personas hayan tenido relación con su fallecimiento; la hipótesis más fuerte es que se descompensó mientras buceaba a 25 metros de profundidad y no logró volver a la superficie. Sin embargo, todavía falta practicar pericias complementarias para cerrar por completo la investigación.

Si bien está claro que la muerte de Sofía fue un accidente, todavía hay dudas acerca de a quién corresponde la responsabilidad por el fallecimiento: se investiga si hubo algún tipo de negligencia en los profesionales que la acompañaban en su descenso, que pueda tener alguna consecuencia penal. La joven estaba haciendo la inmersión requerida para obtener la certificación PADI de buceo, que habilita a bucear de manera autónoma, en un barco hundido en la zona de Punta Cuevas, como parte de un grupo de ocho personas guiadas por la empresa Free Diving Patagonia.

Los descensos siempre se realizan de a dos; su pareja de buceo informó que Sofía tuvo un problema, no pudo ascender y se perdió de vista inmediatamente. Según reportes, tanto el instructor de buceo como Leonardo Alonso, pareja de Sofía, descendieron varias veces a buscarla, y tuvieron que recibir atención médica.

En ese momento se activó el protocolo de emergencia con un rastrillaje del Parque Submarino, pero sin éxito. Recién en el mediodía de este miércoles, tras casi dos días de búsqueda, la Prefectura Naval Argentina encontró el cuerpo en esa misma zona, a 20 metros de profundidad. Según declararon los investigadores, a esa profundidad hay "baja visibilidad", lo que dificultó el rescate.

El cuerpo de Sofía volverá a Moreno en las próximas horas

Sofía Devries vivía en la localidad de Moreno, en el conurbano bonaerense, donde nació. Estudió Comunicación Social y Relaciones Públicas en la UADE, y Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica Nacional. Había viajado a Puerto Madryn con su pareja, Leonardo Alonso, con quien compartía la pasión por el buceo y un emprendimiento de fertilizantes orgánicos.

El martes, Leonardo publicó un posteo en redes sociales donde cuestionaba los métodos de la búsqueda y criticaba a las autoridades. "La Prefectura no tuvo un rápido accionar y se centraron en lo burocrático, en vez de buscar inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos de las escuelas", decía. “Sofía es mi mujer, mi compañera. Nos vinimos a Puerto Madryn a certificar un curso de buceo. Lamentablemente, tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde el lunes. Quiero encontrarla”.

La fiscalía y el Ministerio Público Fiscal de Chubut difundieron un escrito donde aseguran que se está investigando “si existió una eventual falta a los deberes de cuidado por parte de terceros, figura que podría configurar responsabilidad penal en caso de acreditarse una conducta negligente". Buscan determinar “si el incidente respondió a una contingencia propia de la práctica del buceo o si hubo omisiones o incumplimientos en las medidas de seguridad exigibles”.

Los padres de Sofía viajaron a Chubut tras el accidente. En las próximas horas, trasladarán su cuerpo hasta Moreno para darle la última despedida junto a familiares y amigos.