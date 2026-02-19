Mónica Mancini, conocida en las redes como “la abuela influencer”, fue víctima de un violento robo hace más de un mes en su casa de la localidad de Martínez, en San Isidro. Este jueves, la Policía arrestó a un adolescente de 17 años, acusado de ser uno de los responsables del asalto y de formar parte de la denominada "Banda del Millón"; y horas después confirmó la detención de otro menor y un adulto que también integrarían el grupo delictivo golpea a la Zona Norte del Conurbano bonaerense.

El joven tenía pedido de captura vigente y fue atrapado en Tigre, sospechado de ser uno de los tres delincuentes que ingresó a la vivienda de la jubilada de 82 años, el pasado 9 de enero a las 4 de la madrugada. Mancini, famosa por sus publicaciones en Instagram -donde comparte recetas de cocina e información sobre poesía y música a sus miles de seguidores- fue brutalmente atacada.

El video del brutal robo de la Banda del Millón a la abuela influencer en Martínez

Los ladrones saltaron la reja, treparon por el techo y entraron a la casa. Luego, redujeron a la mujer, la golpearon y la ataron de manos, según se observó en las imágenes de la cámara de seguridad ubicada en su habitación. "Cállate porque te matamos", le advirtieron al agarrarle los brazos y tirarla al suelo.

Uno de los delincuentes se tiró encima de ella mientras la amenazaba. Otro de sus cómplices llegó con guantes negros, un morral y la cara cubierta con un pasamontaña, mientras que un tercero -cubierto con una capucha- pasó al cuarto y lo recorrió. “Acá está la señora, decile cómo se llama”, se lo escuchó decir mientras hacía una videollamada y portaba un cuchillo en una de sus manos.

En total, se llevaron dinero en efectivo (pesos argentinos y dólares), electrodomésticos, relojes, joyas, una computadora portátil, carteras, una cámara Búho 360° y ropa, según el parte oficial, al que tuvo acceso PERFIL. Además, la víctima relató que la obligaron a revelar sus claves bancarias y les vaciaron las cuentas. Días después, se supo que las autoridades habían logrado arrestar a dos de los responsables.

Ahora, se avanzó con la detención del tercer acusado en la causa, caratulada como "robo agravado, bajo modalidad de entradera". El adolescente fue capturado mediante un procedimiento en el que los efectivos del Jefe del Comando de Patrullas Tigre trabajó de manera encubierta, en conjunto con personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la Comisaría 2º de esa jurisdicción.

Debido a su edad, quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Responsabilidad Juvenil de San Isidro y se decidió que quedara alojado en un centro de menores de La Plata. La causa por el asalto a "la abuela influencer" quedó en manos del fiscal Patricio Ferrari y de la DDI de San Isidro, que trabajaron en el análisis de celulares y las cámaras municipales.

Detuvieron a otros dos miembros de "La Banda del Millón"

Durante otro operativo diferente, efectivos de la Comisaría 1ª San Isidro detuvo a un chico de 15 años y a un mayor de edad, que también tenían pedido de captura por haber participado supuestamente en robos a través de "escruches", modalidad delictiva que consiste en robar en viviendas, comercios u otros tipos de inmuebles forzando los accesos cuando los propietarios están ausentes.

Los agentes se encontraban realizando recorridas de rutina, en el momento en que detectaron una moto Honda 110 a la que le faltaba la patente. Los oficiales pidieron que se detuvieran pero los jóvenes quisieron darse a la fuga, dando inicio a una persecución que se extendió hasta la calle Francia al 200, donde finalmente los atraparon.

De acuerdo a las fuentes de la investigación, se incautó una caja identificada con la aplicación de delivery Pedidos Ya, ya que los sospechosos se hacían pasar por repartidores de comida y otros objetos. Dentro del compartimiento llevaban "herramientas de efracción", como destornilladores y un gato hidráulico, similar a los que se utiliza para elevar un auto.

Los tres detenidos este jueves serían parte de la denominada "Banda del Millón", según pudo conocer este medio. Se trata de una agrupación criminal que estuvo detrás de más de una docena de robos en diferentes municipios del norte bonaerense, como San Isidro, Vicente López y San Fernando. En uno de esos hechos tuvo lugar el crimen de Susana Rodríguez Iturriaga, una jubilada de 81 años asesinada a fines de octubre de 2025 en el chalet donde vivía.

Por este caso, quedaron bajo arresto cuatro jóvenes, Ramiro Emiliano, de 20 años; Matías Tamurro, de 26; Thiago Ponzo, de 19; y Agustín Gómez, de 20; y un adulto de 47 años, Ángel Viera, acusados de "homicidio criminis causa en ocasión de robo".

Los líderes del grupo está detenidos en cárceles de la provincia y se cree que organizarían los asaltos y marcarían casas desde la prisión. Entre los cabecillas, se mencionan a Hugo Castillo San Martín (18 años), apodado "Castillito", Thiago Sandoval (18), alias "Polli", y Brandon Imanol Brites (19). Los robos registrados en el último tiempo generaron que el fiscal Ferrari solicitara que se les prohíba el uso de teléfonos y se instalaran inhibidores de señal móvil, al mismo tiempo que comenzó a controlárselos de manera especial.

Las fuentes del caso estiman que se trata de una banda que tiene "una dinámica de mando remoto donde la inteligencia criminal y la selección de blancos" se lleva a cabo dentro de los penales gracias al acceso a dispositivos digitales y controlando su ejecución por videollamadas. Asimismo, se destacó que los encargados de llevar a cabo los golpes a las viviendas son jóvenes, muchos de ellos menores de edad, en una franja que iría desde los 12 a los 19 años.

FP/DCQ