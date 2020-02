Lanús: un jubilado de 87 años fue estrangulado y asesinado a golpes

Un nuevo crimen conmociona al Conurbano bonaerense, un jubilado de 87 años fue atado de pies y manos, estrangulado y asesinado a golpes al ser asaltado en su casa de la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, en el partido de Lanús. Hay un sospechoso detenido por el hecho.

El anciano asesinado fue identificado como Alfredo Meghdessian, quien se encontraba durmiendo en su domicilio cuando al menos tres asaltantes ingresaron a la parte trasera de su casa, cortaron las rejas de la ventana de la cocina y lograron entrar en horas de la madrugada. El crimen, que se dio a conocer este lunes 24 de febrero, ocurrió el último sábado en la vivienda de la víctima, ubicada en la calle Diógenes Taborda al 3500.

Según fuentes policiales, los delincuentes ataron de pies y manos al hombre, al tiempo que le exigían sus pertenencias, hasta que le sustrajeron su dinero de la jubilación, un televisor LED de 32 pulgadas marca Samsung, un teléfono celular y un arma de fuego calibre 32.

Los vecinos escucharon ruidos extraños, por lo que llamaron al teléfono de emergencias 911. A los pocos minutos, personal de la comisaría 4ta. de Remedios de Escalada arribó al lugar y se encontró con el cuerpo de la víctima, que había sido golpeada y asfixiada.

Por su parte, el fiscal a cargo de la causa, Jorge Grieco, ordenó levantar rastros y pruebas para dar con los atacantes. Horas después, Grieco solicitó al juez de Garantías, José Luis Arabito, que librara tres órdenes de allanamiento para arrestar a los presuntos autores del homicidio, y un joven de 25 años fue detenido al hallar en su poder algunas de las pertenencias del jubilado asesinado. El caso fue caratulado como "homicidio y robo doblemente agravado por efracción en poblado y en banda".

Silvia, hija de la víctima, en diálogo con la señal TN, expresó: "Le pegaron tanto, lo asfixiaron, lo estrangularon hasta que no pudo más, ¿para qué? Para encontrar una jubilación mínima y una tele de la cocina, eso es todo".

A su vez, reveló que los efectivos policiales creen que los asaltantes podrían ser "gente que estuvo en la casa" en algún momento, "por ejemplo haciendo trabajos, como hace poco que hicieron cloacas y hubo albañiles" en el lugar.

"Yo tenía miedo, le decía que no saliera de noche, que cerrara con llave, y él posiblemente tomaba precauciones, pero todos los días de nuestras vidas vivimos con la inseguridad latente, esto es una lotería, y al que le toca, le toca", añadió la mujer.

Por su lado, el hermano de la víctima dijo que al anciano "lo mataron torturándolo" y señaló que los delincuentes habían hecho una "inteligencia previa" para ingresar al domicilio.

"Lo que nos enardece es que lo torturaron, lo ataron de pies y manos, era una persona de una fortaleza tremenda, y tuvieron que abatirlo entre tres personas y encontrarlo dormido, porque si no, no lo hubieran podido dominar", expresó Alberto, hermano de Alfredo Meghdessian.

En diálogo con el canal de noticias C5N, Alberto agregó que imagina que el jubilado "se habrá resistido, porque como él vivía con la jubilación al día, defendía cada peso que tenía a muerte", y que "por el carácter que tenía se habrá resistido" y los asaltantes "no lo soportaron, y por eso lo mataron".

Además, el hombre aseveró que "habrá habido una situación previa de inteligencia para detectar dónde estaba el punto débil de la casa", ya que el grupo de delincuentes cortó las rejas de la ventana de la cocina, ubicada en la parte trasera de la casa, para ingresar.

"Saltaron la pared de un vecino que no era muy alta y fueron a donde estaba la única reja que no estaba empotrada, estaba soldada con varillas", explicó, por lo que considera que "lo sabían de antemano" y por eso el episodio "no fue al azar".

En tanto, se lamentó porque él y su hermano pensaban que cuando se jubilaran iban "a vivir la vejez tranquilos", pero "terminó con esta desgracia".

"No se puede entender que por robar hayan matado así a una persona, no nos resignamos a lo que pasó, después de casi noventa años de convivir, es muy fuerte y muy desagradable", concluyó Alberto.

