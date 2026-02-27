Río Tercero: el CeCISA busca acuerdos con sindicatos “para salir todos juntos” y revisar las tasas municipales

Agustín Hesar, presidente del Centro Comercial, Industrial, de Servicios y Agropecuario de Río Tercero (CeCISA), trazó un diagnóstico dispar por sector: describió un agro con buen clima pero precios “un poquito atrasados”, advirtió dificultades en la industria manufacturera y sostuvo que el comercio local “se resiente” por el cambio de hábitos de consumo y la competencia online. También cuestionó tasas municipales que, según afirmó, “distorsionan” y afectan la competitividad.

En una entrevista en Es por acá, por Punto a Punto Radio, Hesar se presentó además como empresario y productor: integra la cuarta generación de una firma familiar vinculada a la exportación de maní y que también desarrolla actividad agrícola y ganadera. “No es igual para todos los sectores”, planteó Hesar al ordenar su mirada sobre la actividad en Río Tercero. En su lectura, el agro atraviesa un momento “interesante” porque el clima acompaña, aunque con “precios un poquito atrasados”.

El contraste, dijo, aparece en la industria manufacturera: mencionó problemas en rubros como la metalúrgica. Y al hablar del comercio, lo vinculó con el “cambio de hábito de consumo”: “tenemos algunos problemas en lo que tiene que ver con la industria (…) y en la parte comercial también hay una situación (…) por el cambio de hábito de consumo”, explicó.

Sobre su actividad, Hesar sostuvo que en su empresa “un 90 al 95% se exporta” y que “la inmensa mayoría va a Europa”. En ese marco, explicó que una porción menor queda en el mercado interno y lo graficó con un ejemplo de proporción.

También señaló que su trayectoria combina distintos roles (“tengo bastantes sombreros”, dijo) y lo vinculó con la forma en que observa el contexto económico desde el agro, la industria y el comercio.

Comercio local y consumo digital: “La oferta en el bolsillo”

Hesar describió un consumidor que compara precios y recibe promociones desde el celular, y sostuvo que eso golpea al comercio del interior: “tenés un consumidor que constantemente tiene una oferta en el bolsillo, en su teléfono; entonces a partir de ahí el comercio local se resiente”, afirmó.

Como respuesta, contó que desde la cámara buscan impulsar capacitaciones para que los comercios amplíen su alcance: dijo que apuntan a “arrancar con el esquema de capacitaciones” y a explicar que “el mercado es el mundo”.

En la misma línea, Hesar puso el foco en la competencia por escala y sostuvo que la irrupción de plataformas con precios difíciles de igualar reordena el juego para el comercio local. “Este tipo de plataformas nos van a llevar puesto a nosotros”, afirmó al describir el escenario.

Puentes con sindicatos y reclamo por tasas municipales

Hesar dijo que el CeCISA empezó a vincularse con sindicatos de Río Tercero y justificó esa decisión en una idea central: “estamos convencidos de que de este tipo de momentos salimos todos juntos”, expresó.

En el plano local, afirmó que desde que asumió “lamentablemente no tuvimos ninguna reunión formal” con Marcos Ferrer, intendente de Río Tercero, y remarcó un reclamo puntual: cuestionó tasas municipales que, según dijo, “distorsionan” y “le pegan de lleno a la competitividad” de las empresas locales.