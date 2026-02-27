Junior Achievement Córdoba presentó su Plan Estratégico 2026–2028 y proyecta ampliar su impacto educativo en la provincia

Junior Achievement Córdoba presentó oficialmente su Plan Estratégico 2026–2028 ante el Consejo de Administración, conformado por más de 25 empresas líderes de la provincia, con el objetivo de profundizar el impacto educativo en jóvenes y ampliar su alcance en todo el territorio cordobés. La iniciativa marca el inicio de una nueva etapa institucional enfocada en fortalecer la calidad de los aprendizajes y responder a las demandas del contexto socio productivo actual.

El plan establece diez objetivos estratégicos que incluyen innovación e impacto educativo, desarrollo de nuevas habilidades para los empleos del futuro, sostenibilidad organizacional, gobernanza profesional y federalización en la provincia. Uno de los ejes centrales será maximizar la calidad de la formación en habilidades para el empleo, el emprendedurismo y la innovación, alineadas con las necesidades del mercado laboral.

“Junior Achievement tiene el enorme compromiso de seguir transformando vidas en Córdoba. Este nuevo ciclo nos propone crecer con innovación y nuevas direcciones que demanda el mercado laboral, fortalecer nuestra gobernanza y ampliar alianzas estratégicas con organizaciones que impulsan el desarrollo”, señaló Cristina Barrientos, presidenta de Junior Achievement Córdoba.

“Este Plan Estratégico representa una evolución institucional que nos permitirá multiplicar nuestro impacto en más jóvenes de la provincia de Córdoba. Impulsaremos más programas educativos con la calidad y transformación que Junior Achievement asegura, además de brindar las nuevas herramientas que el mundo nos está pidiendo”, expresó Alejandro Rodríguez, director ejecutivo de la entidad, que también destacó el rol de las organizaciones aliadas en la expansión territorial del trabajo y en la generación de oportunidades para estudiantes del interior provincial.