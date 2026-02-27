Tini festeja en el Kempes y Córdoba bailará al ritmo de Q’Lokura

Tini celebrará su cumpleaños con una doble fecha en el Estadio Mario Alberto Kempes los días 20 y 21 de marzo y contará con Q’ Lokura como banda invitada en ambas jornadas. La segunda noche ya se agotó y el evento convocará a miles de personas en uno de los estadios de mayor capacidad del país.

La confirmación incorporará un sello cordobés a un espectáculo de escala nacional. El grupo local será el encargado de abrir cada noche y subirá al escenario en el tramo inicial de la programación, antes de la salida de la artista pop. El cruce entre el pop y el cuarteto marcará el pulso del arranque en el Kempes.

El dúo integrado por Nico Sattler y “El Chino” Herrera atravesará un período de fuerte exposición. En los últimos meses realizó bailes con entradas agotadas en Plaza de la Música, ofreció conciertos en Buenos Aires y desplegó acciones promocionales que incluyeron un colectivo descapotable recorriendo la ciudad con música en vivo. Esa secuencia posicionó al grupo como uno de los nombres de mayor convocatoria dentro del cuarteto actual.

La invitación para participar en los shows de Córdoba implicará la reprogramación de presentaciones previstas en otras provincias. Desde la banda expresaron: “Teníamos fechas programas en otras provincias y tuvimos que suspenderlas. Llegó la invitación y decidimos estar junto a Tini en un evento que será histórico en el Kempes. Son lugares en los que uno quiere estar siempre. Estamos muy felices. Vamos a estar los dos días como banda invitada. Muy contentos. Vamos a bailar todos, va a estar muy bueno”, cuenta Diego Canales, integrante de la banda, a Perfil Córdoba.

Las dos jornadas combinarán una producción de gran despliegue técnico, escenografía de gran formato y un repertorio que convocará a públicos de distintas edades. Con una fecha ya agotada y miles de asistentes previstos para ambas noches, el Kempes recibirá un espectáculo que integrará una figura del pop internacional con una de las bandas más convocantes del cuarteto cordobés.