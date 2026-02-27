El Turismo Carretera vuelve a Córdoba con fecha confirmada en el Cabalén

El Turismo Carretera se presentará el 30 y 31 de mayo en el Autódromo Oscar Cabalén, en Córdoba, en el marco de una nueva fecha del campeonato 2026, con entradas ya disponibles a través de los canales oficiales. La competencia marcará el regreso de la máxima categoría del automovilismo nacional a la provincia tras su vuelta al calendario el año pasado.

La propuesta incluirá, además de la actividad en pista, una oferta integral para el público con food trucks, experiencias interactivas, espacios de marcas, activaciones y un sector VIP denominado Zona Cero. También estarán presentes las categorías teloneras, que completarán el espectáculo deportivo.

El regreso del TC a territorio cordobés el año pasado reunió a más de 100 mil personas durante el fin de semana y generó un fuerte impacto en hotelería, gastronomía y servicios. En aquella edición, el entrerriano Mariano Werner se impuso a bordo de su Ford ante tribunas colmadas, en lo que significó la vuelta de la categoría tras 11 años de ausencia.

El trazado cordobés, considerado técnico y exigente, combina sectores veloces con curvas trabadas que exigen precisión en la puesta a punto. La fecha será determinante en la etapa regular del torneo, donde cada punto resulta clave para la clasificación a la Copa de Oro.

Para adecuar el circuito a los estándares requeridos, el Gobierno de la Provincia ejecutó durante 2024 una serie de obras que incluyeron la remodelación de la curva uno, la construcción de más de 20 mil metros cuadrados de playón adoquinado, nuevas vías de escape en la curva tres y el reasfaltado de sectores estratégicos. Además, se optimizó la zona de boxes y se incorporaron mejoras de seguridad como guardarraíles, paredones en la recta principal, camas de leca e instalación de fibra óptica.