La Universidad Provincial de Córdoba alcanzó récord de aspirantes con más de 26.000 preinscriptos

En un escenario complejo para el sistema universitario nacional, la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) logró un hito institucional. Al cerrar su período de registro para la cohorte 2026, la institución alcanzó un total de 26.472 preinscripciones, consolidando su modelo de expansión y cercanía en toda la provincia.

Este volumen de aspirantes marca un incremento del 30% en comparación con los 20.500 registrados el año pasado. El dato no es solo una estadística, sino el reflejo de una transformación profunda en la educación superior, donde la universidad ha dejado de ser un destino exclusivo de la capital para convertirse en una red territorial presente en el interior profundo de Córdoba.

El interior como protagonista del crecimiento académico

El motor principal de este salto cuantitativo es el Plan de Igualdad Territorial impulsado por el Gobierno de Córdoba. A través de la consolidación de 12 sedes regionales, la UPC ha logrado captar a miles de jóvenes que antes debían emigrar o trasladarse grandes distancias para acceder a un título de grado.

En cuanto a la distribución de los interesados, la Sede Capital registró 19.436 aspirantes en sus facultades tradicionales de Arte y Diseño, Educación y Salud, Educación Física, Turismo y Ambiente, y el Instituto de Gestión e Innovación Tecnológica y Productiva. Por su parte, las sedes regionales sumaron 7.036 preinscripciones, demostrando el éxito de la llegada de la universidad a localidades como Bell Ville, Río Tercero, Laboulaye, Villa Dolores, Deán Funes, Morteros y Capilla del Monte, las cuales están activas desde 2025. A este esquema se sumaron para la cohorte 2026 las nuevas sedes en Villa Carlos Paz, Marcos Juárez, Cruz del Eje, Mina Clavero y Las Varillas.

Al respecto, la rectora Julia Oliva Cúneo destacó que esta cifra es testimonio de cómo la UPC se consolida como un pilar fundamental para el desarrollo de la región, abriendo nuevas oportunidades a miles de jóvenes que buscan mejorar su futuro a través del conocimiento y el compromiso social.

Innovación y respuesta directa al mercado laboral

La expansión de la UPC no solo se basa en la cantidad de sedes, sino también en la pertinencia de su propuesta académica. Con más de 100 opciones entre carreras de grado, pregrado, posgrado y nivel superior, la institución ha puesto el foco en áreas críticas para el desarrollo actual como la tecnología, la digitalización, la salud y la seguridad.

A diferencia de modelos académicos tradicionales, la UPC articula sus contenidos con diversos organismos y fuerzas vivas del entramado productivo. Al crear vínculos directos con las comunidades y las economías regionales, la casa de estudios construye un ecosistema educativo que impulsa conocimientos con impacto inmediato en las industrias locales y las nuevas tecnologías.