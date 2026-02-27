Juez Vaca Narvaja sobre el patrimonio de Oscar González: "Se han detectado más de 50 inmuebles"

El juez federal número 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, excarceló al exlegislador provincial Oscar González en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Causa federal

Vaca Narvaja aclaró que la medida es por “una causa en la justicia federal por enriquecimiento ilícito y lavado de activos”.

“También quisiera decir que por la causa de las Altas Cumbres (en la justicia provincial) jamás fue detenido González, es decir, una causa donde hay heridos graves, fallecidos, jamás fue privado de la libertad bajo ninguna circunstancia”, precisó en declaraciones al programa “Punto y aparte” de “Punto a Punto Radio (90.7)”.

“En esta causa, que es de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, sí se tomó y se llevó adelante esa medida cautelar restrictiva de la libertad con una prisión domiciliaria con tobillera”, recordó el magistrado.

Y luego completó: “Porque el año pasado se constató que había un entorpecimiento en la obtención de las pruebas y por lo tanto pidió [el fiscal] que se le restrinja la libertad para que no pudiera continuar con estas maniobras de enajenación de bienes que se constataron”.

González, excarcelado

“Ahora, transcurrido un año de esta privación de la libertad con tobillera electrónica, han solicitado la libertad. Nosotros vimos que es posible pero bajo ciertas restricciones, es decir, con una cautelar de 200 millones de pesos más la retención de pasaporte, más la obligación de presentarse al juzgado una vez por mes”, detalló Vaca Narvaja.

“Bajo estas condiciones y siempre y cuando no se verifique algún otro entorpecimiento o alguna posibilidad de fuga que nosotros no consideramos posible por contar González con 78 años, se verá. Estamos a lo que establece el artículo 18 de la Constitución, los tratados internacionales, el 8.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde dice que una persona hasta que no tenga una sentencia en contra debe ser tratada como si fuese inocente”, enfatizó el juez.

Caución

Al referirse a la caución requerida indicó que “siempre puede haber un tercero”. “Nosotros lo hemos aceptado, pero no tengo conocimiento de qué es lo que han presentado. Sé que estaban haciendo presentaciones ahora a la mañana”, mencionó.

“Si fuera un inmueble, por ejemplo, ofrecido como fianza, se verifica que no tenga ninguna inhibición, ni medida cautelar, ni embargo, etcétera. Yo me tengo que remitir solo a las constancias de la causa. Recuerde que la investigación está delegada en el fiscal Maximiliano Hairabedian y en la causa, se han detectado más de 50 inmuebles, pero hasta ahí. No he visto existencia de testaferros, no hay constancia en la causa”.

“No lo he contado detenidamente, pero sí estamos hablando de más de 50”, concluyó Vaca Narvaja.

