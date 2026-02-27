El Juzgado en lo Civil y Comercial de 52° Nominación de la ciudad de Córdoba dispuso la venta de materiales de construcción de la empresa constructora Márquez & Asociados (MRQZPABAR Desarrollos SA), actualmente en quiebra, informó la Justicia de Córdoba.

Clave de la acusación contra los fiscales del caso Dalmasso: la hipótesis del parquetero siempre estuvo a la vista

Márquez & Asociados

"Se trata de aberturas, revestimientos, elementos de electricidad, cerámicos, porcelanatos y materiales de obra gruesa. La venta se llevará a cabo a través del portal web de subastas judiciales electrónicas desde el 27 de febrero hasta el 6 de marzo de 2026", precisa un comunicado oficial.

"Además de reunir fondos para el pago de las deudas de la empresa quebrada, el juez Sergio Ruiz busca restituir al locador un depósito ubicado en la localidad de Malvinas Argentinas, con la finalidad de evitar que sigan generándose gastos en el proceso", detalla el documento.

"Desde el tribunal se precisó que el martillero Ezequiel Alberto Frontera Vaca (M.P. 01-962) será el encargado de la subasta de los bienes mencionados", concluye el texto oficial.

Córdoba tendrá “tribunales de tratamiento de drogas” para imputados con consumos problemáticos

Vínculos relacionados

https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/26151/puertas-placas/



https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/26157/porcelanatos/



https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/26150/puertas-placas/



https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/26159/lajas/



https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/26147/puertas-principal/



https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/26154/puertas-principal/



https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/26149/puertas-principal/



https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/26153/puertas-placas/



https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/26152/puertas-placas/



https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/26161/lote-de-obra-gruesa/



https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/26156/ceramicos/



https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/26158/pastina-pegamento-listeles/



https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/26155/puertas-principal/



https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/26148/puertas-principal/



https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/26160/lote-de-electricidad/

JMP