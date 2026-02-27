El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este viernes 27 de febrero

Este viernes 27 de febrero el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.375 pesos y cotiza a 1.425 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.375.
- - Venta: $1.425.
Dólar Blue
- - Compra: $1.409.
- - Venta: $1.440.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.435,12 para la compra, y $1.436,08 para la venta.
Este viernes 27 de febrero la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.375.
- - Venta: $1.435.
BBVA
- - Compra: $1.385.
- - Venta: $1.435.
ICBC
- - Compra: $1.385.
- - Venta: $1.445.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.390.
- - Venta: $1.430.