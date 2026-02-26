Cumbre UCR en Santa Fe: intendentes de Córdoba exhiben músculo y proyectan candidato a gobernador

Con una delegación que rondará los 30 jefes comunales, Córdoba buscará marcar presencia política en el encuentro nacional de intendentes radicales que se realizará este viernes en Santa Fe. Será una participación con el propósito de mostrar volumen interno, ordenar filas y dejar un mensaje claro hacia 2027.

En representación de más de 160 gobiernos locales radicales, los intendentes cordobeses dirán presente en el cónclave federal que encabezarán como anfitriones el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente de Venado Tuerto Leonel Chiarella, quien a su vez preside la UCR nacional.

“Acomodamos la agenda para estar presentes. Queremos demostrar el peso y la importancia que tiene Córdoba dentro de los intendentes radicales del país”, afirmó a Perfil Córdoba Rubén Dagum, titular del Foro de Intendentes Radicales de Córdoba e intendente de Almafuerte.

Dagum fue más allá y explicitó el mensaje político con miras al 2027: “Queremos dejar claro que aspiramos a tener un gobernador de nuestro espacio en Córdoba y vamos a trabajar para eso”. La definición no es menor en una provincia gobernada por el peronismo desde hace casi tres décadas y donde el radicalismo busca recuperar centralidad.

El grueso de los jefes comunales boina blanca con tonada ya mostraron su alineamiento y apoyo al “candidato natural”, Rodrigo de Loredo, para la contienda electoral del próximo año.

Con gobernadores

El evento, convocado por el Comité Nacional de la UCR, reunirá a más de 300 intendentes del país y contará con la presencia de los cinco gobernadores radicales. El anfitrión será el santafesino Pullaro, figura clave del armado federal opositor.

También participarán Juan Pablo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Zdero (Chaco). Se trata de un mosaico interno que combina mandatarios alineados con el espacio “Provincias Unidas”, de perfil más opositor, y otros con diálogo fluido con el gobierno de Javier Milei.

La jornada estará encabezada por Chiarella, actual titular del Comité Nacional; y Ulpiano Suarez (jefe comunal de la ciudad de Mendoza), y contará con la participación del cordobés Javier Bee Sellares, vicepresidente del partido.

El escenario institucional no es neutro: la UCR atraviesa tensiones internas y el encuentro busca, según deslizan, “ordenar la casa” y recuperar una hoja de ruta común. Además, la idea fuerza es compartir experiencias de gestión.

La señal cordobesa

En ese marco, la delegación mediterránea intentará exhibir gestión y volumen político. “Vamos con una expectativa importante”, confió otro intendente cordobés. La lectura es estratégica: mostrar que, aun sin gobernador propio, el radicalismo cordobés sostiene una estructura territorial robusta a pesar de la coyuntura económica.

“Siempre tenemos un músculo político desarrollado porque nos toca gobernar en el llano, sin un gobernador amigo”, graficó el jefe comunal, en alusión directa al prolongado dominio del PJ en la provincia. En tiempos de restricciones presupuestarias —“vacas flacas”, definió— los intendentes radicales reivindican haber “agudizado el ingenio” y administrado con austeridad.

La narrativa que llevarán a Santa Fe combina gestión y valores: cuidado de los recursos públicos, capacidad de ahorro para sostener obra pública y transparencia en el manejo de fondos. Para Córdoba, el encuentro no será solo una foto institucional con gobernadores y autoridades partidarias. Será, sobre todo, una vidriera para mostrar cohesión territorial, proyectar liderazgo propio y propuesta con la mira en la gobernación en 2027.

La agenda

La jornada comenzará a las 9 con las acreditaciones de los participantes y seguirá con el discurso de bienvenida de Chiarella, Suárez, Felipe Michlig (UCR Santa Fe) y del presidente del Foro de Intendentes de Santa Fe, Nicolás Cuesta.

A continuación, está programada la realización de una mesa de debate bajo el título «Comunicación en el mundo actual y el rol de la política local», que estará a cargo de Rosendo Grobocopatel.

Luego será el turno del economista Santiago Bulat que dará la charla “Descifrando la economía 2026”

A las 12.15 está previsto que los intendentes reciban la palabra de los gobernadores radicales Pullaro, Valdes, Cornejo, Sadir y Zdero.

Por la tarde, se abordarán en mesas temáticas distintas problemáticas vinculadas a la actualidad, en tanto que a las 16 habrá una presentación a cargo de la Oficina Especializada en Violencia de Género de la UCR.

Seguidamente, será el turno de la Mesa “La Universidad y los gobiernos locales. Herramientas para la gestión”, a cargo del rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, y del rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci.