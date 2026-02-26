Ranking de senadores en plena sesión clave: todos los cordobeses con imagen negativa ¿Quién esta peor?

El Gobierno logró este jueves en el Senado la aprobación definitiva del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Además se confirmó la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica.

IVECO fabrica en Córdoba el camión S-Way y Llaryora pidió "igualdad de condiciones"

En medio del debate de proyectos de alto voltaje político como la Reforma Laboral, se conoció el ranking de imagen de febrero 2026 de los legisladores nacionales. El dato central: ningún senador logra diferencial positivo y la mayoría navega en terreno negativo.

Cómo le fue a los cordobeses

En ese contexto, el cordobés Luis Juez aparece entre los tres mejores diferenciales del país. Con -5,1%, se ubica en el tercer lugar a nivel nacional, detrás de Carlos “Camau” Espínola (-1,6%) y Sergio Uñac (-4,6%). Juez combina un 36,5% de imagen positiva, 41,6% negativa y un nivel de desconocimiento relativamente bajo (21,9%), lo que evidencia alta exposición pública en comparación con la mayoría de sus pares.

Muy distinta es la situación de Alejandra Vigo. La también cordobesa registra un diferencial de -13,7%, con 6,3% de imagen positiva, 20% negativa y un elevado 73,7% de desconocimiento. Su posicionamiento la ubica en la franja media-baja del ranking, lejos de los primeros lugares y con el desafío de mejorar visibilidad en un escenario nacional cada vez más polarizado.

En el extremo opuesto aparece Carmen Álvarez Rivero, quien integra el podio de los peores diferenciales del país. Con -29,1%, se encuentra entre los tres senadores con imagen más negativa a nivel nacional, solo superada por Gerardo Zamora (-32,6%) y Juliana Di Tullio (-29,5%). En su caso, el nivel de desconocimiento alcanza el 68,7%, pero la imagen negativa (30,2%) supera ampliamente a la positiva (1,1%).

El ranking confirma un fenómeno transversal: la política nacional atraviesa un momento de desgaste generalizado. Incluso los legisladores mejor posicionados no logran romper la barrera del diferencial negativo. En una jornada en la que el Senado define reformas estructurales con impacto económico y ambiental, el termómetro de la opinión pública agrega presión a un escenario ya de por sí cargado.

Con proyectos sensibles en debate y un clima social atravesado por la discusión sobre competitividad, empleo y apertura comercial, la foto de imagen pública deja un mensaje claro: el costo político de las decisiones no será menor.