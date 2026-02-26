Guerra De Loredo vs Juez: ahora la pelea es por la fecha de los actos

La pelea ya no es solo discursiva. Ahora también se disputa el calendario. Rodrigo de Loredo confirmó que realizará un acto masivo el próximo 14 de marzo en Quality, con la intención de mostrar volumen político y posicionarse como referencia opositora en Córdoba. Ese mismo día, el espacio de Luis Juez había dejado trascender la organización de una convocatoria propia.

En modo candidato, el radical reunió esta semana por Zoom a la militancia capitalina y a los referentes del armado que compitió en la interna radical de 2024. El objetivo fue claro: movilizar estructura y garantizar presencia en un evento que —prometen— no será la clásica liturgia partidaria, sino una demostración de centralidad política.

“Nosotros vamos a hacer un acto muy grande en el Quality, donde vamos a hablarle a los cordobeses de la Córdoba que vemos y de las cosas que vamos a hacer en concreto. Me entero hoy que Luis hace un acto el mismo día pero en otro lugar. Yo los invito a ellos”, lanzó el radical, con tono desafiante.

La respuesta no tardó en llegar desde el Frente Cívico. Aunque no hubo confirmación formal, un vocero dejó abierta la posibilidad de revisar la fecha. “Entiendo que ese día tenía algo en la agenda. Lo discutiremos con el partido estas semanas”, señalaron.

"Juez y Bornoroni por un lado y vos por el otro…" reflexionó el conductor. “Y... no sé porqué. Ya se conocía que íbamos a hacer este acto. No tengo problemas. A mi me viene bien para saber que dirigencia va a trabajar conmigo, de qué lado estará cada uno", reflexionó el radical.

Sin vice ni intendencia

En paralelo, De Loredo buscó despejar especulaciones sobre acuerdos cruzados. “Hay cero posibilidades de que sea candidato a vice de (Luis) Juez o (Gabriel) Bornoroni. Cero posibilidades de que sea candidato a intendente”, afirmó, en referencia también al diputado libertario Gabriel Bornoroni.

El radical fue más allá y se diferenció de sus exsocios parlamentarios: “Me vino bien dejar la diputación, fueron años muy complejos. Yo bancaba al Gobierno nacional. Un bloque muy difícil, un partido muy deteriorado el radicalismo. Otros muy rápidamente se pusieron la peluca. No me costó decir que no a una diputación que me ofrecieron”.

En tono futbolero, graficó la disputa interna: “Ellos están jugando la semifinal: Gabriel y Luis. No sé cómo se pondrán de acuerdo. Yo los espero en la final. Hoy somos los que garantizamos la derrota del PJ”.

La coincidencia de fechas no pasa inadvertida en la rosca política. En el radicalismo la leen como una chicana deliberada; en el Frente Cívico relativizan la tensión. Lo cierto es que el 14 de marzo promete convertirse en una foto clave del mapa opositor cordobés. Más que un acto, será una medición de fuerzas en tiempo real.