Río Cuarto: la querella pidió que el choque fatal de Cristian Martín Alaniz sea recaratulado como homicidio simple

Una querella solicitó que el choque en el que murió Cristian Martín Alaniz, ocurrido el 13 de febrero en Río Cuarto, sea recaratulado como homicidio simple, al considerar que no se trató de un accidente sino de un hecho agravado por una serie de conductas previas y posteriores al impacto.

El planteo fue realizado por el abogado Zacarías Ramírez Rigo, en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7): “Esto no fue un accidente, fue un homicidio. El fiscal de la causa, Javier Di Santo, Fiscalía de Segundo Turno, ha imputado el hecho por medio de lo que establece el Artículo 84 bis, que es homicidio culposo agravado. Esta querella ha pedido el cambio de carátula para homicidio simple. Lo que parece un tecnicismo cambia las escalas penales, las endurece fuertemente. El homicidio culposo arranca con una pena que sería excarcelable, en su mínimo. El homicidio simple arranca con una escala que va de 8 a 25 años”.

Muerte en Bouwer: la madre de Guadalupe Pedraza pide ser querellante y una investigación “profunda e independiente”

Según explicó, el pedido de recaratulación no se apoya únicamente en la mecánica del impacto, sino en una serie de circunstancias que, a su criterio, agravan el hecho. “No solamente el hecho concreto de lo que ocurrió en esa intersección, en una esquina muy conocida de la ciudad porque es donde está el cementerio municipal, sino también determinadas cuestiones que sucedieron antes y después del hecho, que le dan una característica que lo agrava".

En ese sentido, describió el contexto previo al choque. “Antes del hecho, una chica de 20 años alcoholizada corriendo picadas con otro vehículo de mayor porte, tipo Amarok, chata”.

Y detalló lo ocurrido inmediatamente después del impacto. “Después del hecho, se lleva la moto 400 metros debajo de las ruedas del vehículo que impacta. No solamente estamos hablando de un homicidio absolutamente reprochable, sino de lo que pasa antes y de lo que pasa después”.

Alcohol en sangre, testigos y antecedentes

Durante el encuentro radial, Ramírez Rigo afirmó que cuenta con pruebas que respaldan la hipótesis de picadas ilegales y conducción bajo los efectos del alcohol por parte de la conductora, Camila Zavala.

“No solamente esta querella tiene confirmado que el alcohol en sangre de la chica era 1.3, no solamente esta querella tiene confirmado que venía corriendo picada por un testigo ocular, no solamente esta querella tiene confirmado y tenemos los datos de cuál es el otro vehículo. Tengo las patentes de ese otro vehículo, tengo los nombres de quienes manejaban ese vehículo y tengo la historia previa”.

Sobre ese punto, agregó que los conductores habían estado previamente en un bar de la ciudad. “Esta historia previa nace en un bar conocido de la ciudad de Río Cuarto, lo cual está acreditado ya en el expediente. Los conductores de ambos vehículos habían estado antes del homicidio en un bar conocido de la ciudad tomando alcohol. Se van en este vehículo de mayor porte, van a la casa de Camila a buscar el auto y allí empiezan a correr picadas”.

Papa León XIV: "La inteligencia artificial nunca podrá transmitir verdaderamente la fe"

También remarcó que los hechos previos y las velocidades están respaldados por testigos. “Las picadas están acreditadas por testigos oculares y las velocidades también. Va a haber una pericial accidentológica para determinar algunos elementos centrales de la investigación, pero por testigos que están incorporados en el expediente, todo lo que estoy diciendo consta”.

Dudas por el cambio de fiscalía

Otro de los ejes de la entrevista estuvo centrado en el cambio de fiscalía interviniente en la causa. El abogado sostuvo que el hecho ocurrió cuando correspondía la intervención de la Fiscalía de Tercer Turno, pero la investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Segundo Turno. “Este caso, que ocurrió el 13 de febrero, correspondía a Fiscalía de Tercer Turno. La fiscalía que interviene es la de Segundo Turno. Producto de las averiguaciones, esta querella preguntó por qué se hicieron los cambios de turno”.

En ese marco, deslizó una posible vinculación entre una de las personas que habría participado de las picadas y un funcionario judicial. “Posiblemente una de las personas identificadas que estuvo corriendo picada podría ser un familiar de alguien que trabaja en una fiscalía de Tercer Turno”.

Consultado sobre el grado de participación de esa persona, señaló: “La participación penal podría ser discutible, si hubo encubrimiento o abandono de persona. Estuvo presente. Testigo sin lugar a dudas. Podría haber sido el que corría picadas también”.