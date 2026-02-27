Papa León XIV: "La inteligencia artificial nunca podrá transmitir verdaderamente la fe"

El papa León XIV pidió a los sacerdotes que no escriban sus sermones con inteligencia artificial durante un encuentro con sacerdotes de la diócesis de Roma.

"El Papa ha dialogado en estos días con sus curas en la diócesis de Roma y ha hablado justamente de esto, pero un contexto mucho más amplio, invitándolos a los sacerdotes a descubrir que lo más importante es escuchar, la oración, la palabras de Dios, y conocer plenamente la realidad de la comunidad, conocer plenamente la gente", explicó el cura cordobés Roberto Giardino, de la Iglesia Nuestra Señora del Pilar.

"Y en este aspecto la IA no conoce a la gente, no conoce las luchas, las búsquedas, las necesidades de la gente concreta. La IA nos podrá algún elemento, pero no puede ser el único instrumento a través del cual nosotros busquemos poder acercar la palabra, porque la IA no conoce a nuestra gente", agregó en declaraciones a Telefe Córdoba.

Además señaló que "la Inteligencia Artificial no está alejada de la fe porque es un instrumento que hay que saber utilizar". "Es importante este descubrir que todos los instrumentos del mundo digital son mediaciones", puntualizó.

"Hacer homilías con inteligencia artificial solamente no es el camino más adecuado porque nos hace perder de eje la mirada concreta de la realidad de las personas a las cuales queremos hacer llegar la palabra de Dios", concluyó.

El Papa con los sacerdotes

"Por cierto, permítanme invitarlos a resistir la tentación de preparar homilías con la ayuda de la inteligencia artificial", aseguró el Sumo Pontífice durante el encuentro con los sacerdotes.

"Así como todos los músculos del cuerpo si no los usamos, si no los movemos, mueren, también el cerebro necesita ser utilizado. Por lo tanto, nuestra inteligencia, también la suya, necesita ser ejercitada para no perder esta capacidad", subrayó en declaraciones publicadas por la agencia AICA.

“La inteligencia artificial no transmitirá la fe”

"Para hacer una verdadera homilía, que es compartir la fe, la inteligencia artificial nunca podrá transmitir verdaderamente la fe", sostuvo el Papa.

"Esto es lo más importante: si queremos ofrecer un servicio arraigado en la cultura del lugar, en la parroquia donde trabajamos, la gente quiere ver vuestra fe, vuestra experiencia de encuentro y amor con Jesucristo y su Evangelio", señaló León XIV.