Cambian cuatro líneas de colectivo en Córdoba: nuevas empresas, nuevos nombres y recorridos desde el 1° de marzo

Desde el sábado 1° de marzo, en la ciudad de Córdoba, las líneas urbanas A1, B1, C1 y C2 dejarán de ser operadas por el sistema anterior y pasarán a manos de SiBus y Coniferal, en el marco de una reorganización del transporte dispuesta por la Municipalidad de Córdoba, que incluye cambios de nombre y ajustes en tres recorridos.

Con el nuevo esquema, las líneas A1 y B1 se integrarán a la operación de SiBus y pasarán a circular bajo nuevas denominaciones: A1 se transformará en 36A, B1 pasará a identificarse como 81B.

En tanto, las líneas C1 y C2 quedarán bajo la operación de Coniferal y adoptarán los siguientes nombres: C1 pasará a denominarse 10C, C2 pasará a denominarse B10.

Nuevas rutas

Además del cambio de operador y de número, la actualización incluye una modificación de recorridos en tres de los cuatro servicios, con el objetivo de reorganizar la red y mejorar la conectividad entre distintos sectores de la ciudad.

La nueva línea 36A comenzará su recorrido en barrio Congreso y finalizará en barrio Mariano Fragueiro , incorporando un trazado pensado para reforzar los vínculos entre zonas residenciales del norte y del este de la ciudad.

comenzará su recorrido en y finalizará en , incorporando un trazado pensado para reforzar los vínculos entre zonas residenciales del norte y del este de la ciudad. Por su parte, la línea 81B iniciará su trayecto en barrio Chateau Carreras y concluirá en barrio Pueyrredón , conformando un recorrido complementario al de la línea 81 existente.

iniciará su trayecto en y concluirá en , conformando un recorrido complementario al de la línea 81 existente. En el caso de la 10C, se implementará un cambio en el sentido de circulación y una relocalización de cabecera: dejará de finalizar en barrio Ameghino y pasará a hacerlo en barrio Ituzaingó. A su vez, el servicio extenderá su tramo final hasta el Hospital de Pronta Atención Madre Teresa de Calcuta, incorporando ese punto como nuevo destino.

Desde el municipio aclararon que la reorganización no implica reducción de frecuencias ni eliminación de cobertura en los barrios alcanzados por las líneas involucradas, y que el objetivo central es ordenar los trazados y facilitar una red más integrada para los usuarios.

Cómo consultar los cambios

Para buscar información de los recorridos actualizados, las personas usuarias podrán acceder a la información a través de los sitios oficiales y canales digitales de SiBus y Coniferal, así como mediante códigos QR disponibles dentro de las unidades. Asimismo, la aplicación Tu Bondi mostrará las líneas con su identificación y circuito vigente.



