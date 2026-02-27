Apuestas online y adolescentes en Río Cuarto: la Iglesia advierte que un proyecto para regular la publicidad perdió estado parlamentario

Una investigación realizada en escuelas secundarias y en la universidad en la ciudad de Río Cuarto analizó cómo influyen las plataformas de apuestas online en las decisiones de jóvenes. A partir de ese relevamiento, la Pastoral Social advirtió que el Congreso dejó caer un proyecto que buscaba limitar el bombardeo publicitario del juego online.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7), el diácono Daniel Giménez, referente de la Diócesis de Río Cuarto, señaló que el estudio no abarcó a toda la población, ya que se trabajó únicamente con estudiantes de nivel medio y universitario, por lo que los resultados podrían estar subestimados. “A nivel de los chicos del secundario y de los chicos de la universidad, ni siquiera es toda la población, o sea que el número final puede ser mayor que el que da este informe”.

En ese contexto, Giménez se refirió al proyecto de ley que regulaba la publicidad de apuestas online, que había logrado media sanción en Diputados en noviembre de 2024, pero perdió estado parlamentario en el Senado durante 2025. “Es importante entenderlo: no prohibía la publicidad ni prohibía el juego. Regulaba la publicidad para que no haya ese bombardeo que hoy está en todos lados para incitar a apostar”.

Sobre el trabajo que venían impulsando desde el ámbito social y religioso, agregó: “Es muy triste la situación, porque venimos trabajando desde la Pastoral Social, no solo de Río Cuarto sino con todas las Pastorales Sociales del país, desde hace bastante tiempo”.

Críticas directas al sistema político

Giménez cuestionó que el problema no sea priorizado por los bloques legislativos. “Se descuida la salud mental. A nuestros legisladores, a nuestros representantes, no les ha interesado, a ningún bloque le ha interesado, este tema de la salud de la población.” Y vinculó el debate con el rol del Estado: “La salud es un bien común y ese es el objetivo de la política: el bien común, no que prevalezcan los intereses de algún sector sobre los intereses de toda la población”.

Pero el impacto de las apuestas digitales ya atraviesa a numerosas familias: “Hoy todos tenemos un conocido o una referencia de alguien que ha tenido problemas, de alguna familia que su hijo ha tenido problemas con esto.” A pesar de que reconoció que “no todo el mundo que juega online termina teniendo una patología”, la adicción que genera el juego es lo que termina enfermando. “Hay cosas perversas en estos juegos. Son muy atrapantes y la tecnología favorece a que uno permanentemente siga apostando”.

Por otro lado, sobre los próximos pasos, anticipó que la Pastoral Social volverá a impulsar la iniciativa. “Nosotros no bajamos los brazos, vamos a seguir poniendo el tema sobre el tapete”.-

Sin embargo, advirtió sobre la dificultad del escenario actual. “Esto es un retroceso, es empezar de cero porque el proyecto ya no existe. Hay que volver a empezar por Diputados o por Senadores para que algún día sea ley”.