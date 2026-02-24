Córdoba tendrá “tribunales de tratamiento de drogas” para imputados con consumos problemáticos

La provincia de Córdoba pondrá en marcha un plan piloto de tribunales de tratamiento de drogas, una herramienta judicial orientada a personas imputadas que atraviesan consumos problemáticos y que hayan cometido delitos de baja o mediana intensidad.

La iniciativa se enmarca en los principios de justicia terapéutica y justicia restaurativa, y forma parte de un programa nacional impulsado por los Ministerios de Justicia y Salud de la Nación, con apoyo técnico de la CICAD, Comisión Interamericana para el desarrollo del abuso de drogas de la OEA.

En la primera etapa, el programa abarcará a dos juzgados de Ejecución Penal, uno en la ciudad de Córdoba y otro en Cruz del Eje. Antes de su implementación comenzó la capacitación específica para operadores judiciales y equipos técnicos. Se trata de una experiencia piloto que las autoridades aspiran a implementar formalmente durante este año.

El modelo no está destinado a personas privadas de la libertad, tampoco a quienes hayan cometido delitos graves; sino a imputados que se encuentran en libertad y que hayan recibido condenas de ejecución condicional, u otras figuras alternativas como la probation.

Además, el requisito central es que la persona esté atravesada por un consumo problemático de sustancias, y que exista una relación entre ese consumo y el delito cometido.

¿A quiénes alcanzará?

El programa está pensado para casos de delitos como hurtos vinculados a la necesidad de obtener dinero para consumir drogas o hechos ocurridos en el marco de peleas o conflictos bajo efectos de sustancias, entre otros.

Cada caso será evaluado por un equipo técnico interdisciplinario, que determinará si la persona reúne los criterios para ingresar al sistema. Si es seleccionado, el proceso será administrado y supervisado por los jueces de Ejecución Penal.

Objetivo: reducir la reincidencia

El eje central de los tribunales de tratamiento de drogas es evitar la reincidencia delictiva mediante un abordaje integral que combine el seguimiento judicial con tratamiento en salud.

El ministro de Justicia, Julián López, destacó que la Provincia se suma !a una iniciativa de probado impacto en la reducción de la reiterancia de la región".

El modelo parte del enfoque de Justicia terapéutica, que entiende que el sistema judicial puede intervenir no solo para sancionar, sino también para promover cambios conductuales y sociales; y de la justicia restaurativa, que busca reparar el daño y reintegrar a la persona a la comunidad. Además de los juzgados, se prevé articular una red interinstitucional. De ahí que involucra no solo al poder judicial sino a ministerios provinciales y a los municipios. Sin esa red, los juzgados no podrán adoptar medidas efectivas.