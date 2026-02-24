La intendenta libertaria de Anisacate reclamó a Milei la reactivación de la obra pública

La intendenta de Anisacate, Natalia Contini, reclamó al Gobierno nacional que reactive la obra pública y restituya recursos a los municipios, en medio del debate por las tasas y la distribución de fondos. En diálogo con Punto a Punto Radio, en el programa "Es por acá", la jefa comunal apuntó directamente al presidente Javier Milei y planteó que la paralización de obras impacta en infraestructura y servicios esenciales de su localidad, que actualmente deben sostenerse con recursos propios.

“No puedo arreglar la calle que atraviesa mi localidad, devuelva la obra pública, busque la forma que sea transparente, busque la forma que no se robe, pero la solución no es no haciendo”.

Contini remarcó que los municipios están afrontando obras con fondos locales y advirtió que el esfuerzo puede sostenerse, pero requiere acompañamiento. “Se podía hacer antes también, o sea que el esfuerzo lo podemos hacer y lo podemos sostener, pero también es necesario que en ese proceso que se organiza tanto las arcas provinciales como las nacionales”, expresó.

En ese contexto, recordó una frase de Milei: “Vaya y toque la puerta a su intendente”, y consideró que el mensaje implica que los jefes comunales deben asumir la resolución de los problemas. También mencionó al gobernador Martín Llaryora al señalar: “Felicitaciones intendente, ahora ya no se puede quejar, tiene que solucionar los problemas de la gente”.

Reclamos en seguridad y educación

La intendenta detalló que el municipio sostiene con fondos propios adicionales de policía los siete días de la semana y cedió un edificio para el funcionamiento de una comisaría. “Le damos absolutamente todo lo que tenemos para acompañar las políticas de seguridad con recursos propios municipales”, afirmó.

En materia educativa, señaló la necesidad de un edificio escolar para el nivel primario. “Tenemos a nuestros niños en un edificio municipal que no es un colegio, mientras tanto como municipio voy a sostener el edificio, voy a poner todos los recursos para que el colegio pueda seguir funcionando y que esos niños tengan un banco y tengan garantizada la educación”, indicó.

Contini también defendió la revisión de convenios con la cooperativa eléctrica local y explicó que decidió no renovar un acuerdo que eximía del pago de tasas. “Este contrato no se renueva porque no está habilitado como corresponde”, sostuvo.

Temporada turística

Sobre el verano, la jefa comunal indicó que la ocupación fue “inestable”, con reservas que se confirmaban sobre la fecha, y precisó que el promedio se ubicó “entre el 60 y el 70”, con un pico del 100% durante el fin de semana de Carnaval.

“Si quiere tener turismo, genere eventos”, afirmó, y explicó que en Anisacate apuntan a un perfil familiar. “Sabemos de que si los jóvenes buscan una alternativa, la tienen en otros lugares”, concluyó.