Chayanne regresa a Córdoba tras cinco años con doble show en el estadio de Instituto

El cantante puertorriqueño Chayanne ya se encuentra en Argentina y prepara su regreso a Córdoba con dos presentaciones en el estadio de Instituto Atlético Central Córdoba, en el marco de su gira internacional “Bailemos Otra Vez Tour”. La primera función, prevista para el 27 de febrero, se agotó rápidamente y obligó a sumar una segunda fecha el 11 de marzo, marcando su reencuentro con el público cordobés tras más de cinco años sin shows en el país.

Desde la producción destacaron que la demanda superó las expectativas y remarcaron el fuerte vínculo del artista con sus seguidores argentinos. Ambos recitales comenzarán a las 21.30 y las entradas se comercializan a través de Quality Center.

El propio cantante expresó su entusiasmo por el regreso en redes sociales: “Tanto tiempo soñando con este momento. Argentina, ya estamos juntos otra vez”.

Antes de arribar a Córdoba, Chayanne realizará presentaciones en el Movistar Arena de Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 24 y 25 de febrero, y luego el 1, 4 y 7 de marzo. Tras el segundo show en el estadio Monumental de Alta Córdoba, continuará su recorrido con una fecha en el Estadio José Amalfitani el 13 de marzo.

La gira repasa grandes éxitos de su carrera como "Un siglo sin ti", "Y tú te vas", "Provócame", "Atado a tu amor", "Torero" y "Dejaría todo", junto a canciones recientes como "Bailando bachata", "Como tú y yo" y "Te amo y punto". Según la presentación oficial, el espectáculo propone “un recorrido emocional a través de su música”, combinando canto y baile.

En Córdoba y Buenos Aires, los shows contarán con la participación del dúo de cumbia Roze como telonero. El grupo viene de lanzar el simple "Si tú supieras" junto a Salastkbron y DJ TAO, adelanto de su álbum debut Tu vecino nos conoce.