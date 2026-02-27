Otro movimiento de LLaryora en su Gabinete con sello territorial: Marcos Torres Lima desembarca en Desarrollo Social

En medio de la tensión interna por los “funcionarios que no funcionan” y con la decisión de imprimirle una nueva dinámica a la gestión, el gobernador Martín Llaryora activó una pieza clave de su reordenamiento político: el intendente de Alta Gracia, Marcos Torres Lima, asume esta tarde como ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo.

La jura será a las 16.45 en el Centro Cívico y marca un movimiento de alto volumen político en el marco de la segunda etapa del gobierno de Llaryora. El mandatario cordobés viene desplejando su estrategia de oxigenar el Gabinete con el desplazamiento de las piezas del tablero con el foco en la gestión y el territorio.

Desde el Panal encuadran la llegada al Ejecutivo de Torres Lima dentro de una estrategia de “refuncionalización” de ministerios, un concepto que busca correrse de cualquier lectura asociada a la motosierra o al ajuste, en una diferenciación explícita con el modelo que impulsa el presidente Javier Milei.

La premisa que bajó el llaryorismo para este año es clara: darle a las áreas ministeriales un perfil más cercano a la gente, con mayor despliegue territorial y capacidad de respuesta social en un contexto económico complejo.

Desarrollo Social aparece, en ese esquema, como una cartera estratégica. No sólo por el impacto directo de la crisis en los sectores más vulnerables, sino porque funciona como termómetro político del vínculo entre el Gobierno y el territorio.

Con volumen propio

La llegada de Marcos Torres Lima al Ejecutivo provincial implica el desembarco de un dirigente con poder territorial consolidado. Fue electo intendente de Alta Gracia en 2019, sucediendo a su hermano Facundo Torres —actual jefe del bloque oficialista en la Unicameral— y en 2023 logró la reelección con casi el 58% de los votos, ratificando uno de los liderazgos más firmes del peronismo en el departamento Santa María.

En su segunda asunción municipal fijó el rumbo bajo el lema “Estado presente, gestión eficiente”, una síntesis de su perfil político alineado con el modelo cordobés que hoy conduce Llaryora y con una defensa explícita del rol activo del Estado.

No es un dato menor que haya sido uno de los primeros intendentes en advertir públicamente sobre el impacto social del ajuste nacional y en confrontar por la quita de recursos a los municipios, incluso en una discusión con el ministro de Economía Luis Caputo.

En Alta Gracia reforzó la asistencia alimentaria y el acompañamiento social a través del programa “Estamos Cerca”, con distribución de alimentos incluso los días sábados en establecimientos educativos para niños y adultos mayores. Ese perfil de gestión territorial es, precisamente, el que Llaryora busca trasladar al plano provincial.

Antes de asumir, Torres Lima envió un mensaje a su equipo y a la militancia local al anunciar que inicia “una nueva etapa de gran responsabilidad” al frente del Ministerio de Desarrollo Social. Subrayó que el paso “no es personal, sino el reconocimiento al enorme trabajo” realizado en Alta Gracia y convocó a “seguir trabajando con la misma pasión, ahora desde un lugar con más herramientas para ayudar a todos los cordobeses”.

La frase funcionó como mensaje hacia adentro, pero también como señal hacia el esquema provincial: el gobernador empieza a nutrir su gabinete con intendentes en ejercicio, dirigentes con legitimidad electoral propia y estructura territorial.

Enroques y continuidad

La salida de Laura Jure de Desarrollo Social no implica un alejamiento del Ejecutivo. Según confirmaron fuentes oficiales, continuará en el Gobierno provincial como número dos del Ministerio de Cooperativas y Mutuales que conduce el llaryorista Gustavo Brandán, descartándose su regreso a la Legislatura.

El movimiento, lejos de interpretarse como un recorte, se presenta como parte de una reingeniería interna que busca mayor eficacia política y administrativa. Jure será nombrada como secretaria con rango ministerial.

La incorporación de intendentes al Ejecutivo no sólo refuerza el músculo territorial del Gobierno, sino que también reacomoda equilibrios internos en el peronismo cordobés.

La “refuncionalización” del gabinete ya viene mostrando sus primeras piezas de peso. La primera fue el desembarco de Miguel Siciliano en el nuevo Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional, y luego la llegada de Marcelo Rodio a la Agencia Córdoba Cultura. En los próximos días habría más incorporaciones de intendentes en las segundas filas en ministerios clave como Seguridad y Gobierno.